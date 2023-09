Segurança pública sob Dino vive ‘cenário de inanição completa’, diz membro do Fórum de Segurança

A fritura que o ministro da Justiça, Flávio Dino, vem sofrendo pela falta de um projeto mais robusto na segurança pública, conforme relatado pela Coluna, ganhou o respaldo de especialistas do setor.

Na avaliação de Rafael Alcadipani, professor da FGV-SP e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o governo Lula 3 apresenta “um cenário de inanição completa” nestes 9 meses de gestão. A declaração foi dada ao podcast ‘Estadão Notícias’, que será publicado nesta segunda-feira, 18. Ouça aqui.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino Foto: WILTON JUNIOR/ ESTADÃO

“A gente não vê medidas efetivas sendo feitas pelo governo federal na segurança pública. É um governo que não tem uma articulação de esforços que seja minimamente convincente”, afirma.

Apesar do perfil “lacrador” nas redes e em depoimentos no Congresso, o que lhe deu status de “ministro influencer”, Dino vem perdendo prestígio entre aliados petistas, preocupados com a falta de resultados na segurança pública. Até por isso, o presidente Lula poderia solucionar o problema com uma indicação dele para a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal (STF) após a aposentadoria da ministra Rosa Weber.

Alcadipani, nesta mesma entrevista ao ‘Estadão Notícias’, critica a conduta verborrágica do ministro da Justiça frente ao cargo. “Falta muita sobriedade ao ministro Flávio Dino. Muitas vezes ele se parece com a extrema direita, quer lacrar, mas precisa ser capaz de resolver problemas. Cargo no Ministério da Justiça, e em secretarias de Segurança Pública, não é para fazer politicagem, é para tentar resolver problemas.”

Como revelou a Coluna do Estadão, o presidente Lula da Silva foi alertado de que o governo perdeu o debate da segurança pública. Também está ciente de que o PT credita parte da culpa ao ministro Flávio Dino, que tem o cargo ameaçado. Os petistas reclamam que, em nove meses de gestão, o governo não tem nenhum projeto robusto no setor e reivindicam o controle da pasta.

Continua após a publicidade

Para piorar a situação, como o governo não tem uma marca no setor, Lula e seu partido não conseguem se livrar do fantasma da violência urbana e policial na Bahia, Estado governado pelo PT há 16 anos.