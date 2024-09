TRE de São Paulo repudia violência no debate eleitoral após cadeirada de Datena contra Marçal

A Coluna do Estadão apurou que, apesar de não citar diretamente o episódio da cadeirada que o candidato José Luiz Datena (PSDB) deu no adversário Pablo Marçal (PRTB), durante o debate da TV Cultura no domingo, 15, o presidente do TRE-SP, Silmar Fernandes, orientou sua equipe a divulgar uma nota.

No texto, o TRE-SP dirá que “repudia qualquer tipo de ofensa ou violência entre os atores do processo eleitoral, sejam candidatos, eleitores, partidos políticos e instituições em geral”. Ressaltará, também, que o tribunal “defende um debate de ideias civilizado, respeitoso e pacífico, a fim de que o eleitor obtenha as informações necessárias para realizar a escolha de seus candidatos e candidatas de forma consciente e responsável, contribuindo, dessa forma, para a consolidação da nossa Democracia.”

Nos bastidores houve uma cautela sobre a divulgação da nota, pois a Justiça Eleitoral não se manifesta sobre casos concretos, tendo em vista que o caso poderá ser apreciado pelo juiz competente em eventual ação judicial. O texto, então, destacará que “a atuação da Justiça Eleitoral ocorre mediante provocação, cabendo aos legitimados no processo eleitoral (Ministério Público Eleitoral, partidos políticos, coligações, federações, candidatas e candidatos) a iniciativa de representações, reclamações e pedidos de direito de resposta”.

Marçal, por exemplo, já disse que apresentará pedido de cassação do registro de candidatura de Datena. Ele falou com a imprensa ao deixar o Hospital Sírio-Libanês, usando uma tipoia e uma tala ortopédica, para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), nesta segunda-feira, 16. Procurada, a campanha de Datena não quis comentar especificamente o pedido de cassação.