União Brasil entra na briga para evitar PL de Bolsonaro no comando da CCJ

A briga pela CCJ é a mais intensa na Câmara no momento porque, no primeiro ano do governo Lula, o PT fez acordo com o PL para revezar o comando da CCJ e da Comissão Mista do Orçamento. Em 2023, o deputado petista Rui Falcão (SP) assumiu a CCJ. Neste ano, a indicação seria do PL, que já tem até o nome de Carolina de Toni (SC) para a vaga, como mostrou a Coluna do Estadão.

Agora, num momento de alinhamento político com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), juntamente com integrantes do Centrão que ocupam cargos na Esplanada dos Ministérios, argumenta nos bastidores que o acordo valeria pelos quatro anos desta legislatura.

Com a nova interpretação, o PL não poderia ter a prioridade para pedir o comando de um colegiado porque já fez a escolha no ano anterior na Comissão Mista do Orçamento (CMO). Para avançar nas tratativas, o PT já sinalizou que abre mão da CMO para dar ao PP de Arthur Lira.

O presidente da Câmara diz apenas que está em articulação dos partidos nesta semana para identificar as prioridades de cada bancada e só vai se pronunciar quando fechar os acordos.