Veja quem são os deputados que votaram pela quebra do sigilo bancário de Cauã Reymond e Tatá Werneck

Na reunião desta quarta-feira, 23, vinte e três deputados que fazem parte da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Criptomoedas aprovaram a quebra do sigilo bancário dos atores Cauã Reymond e Tatá Werneck. Os dois fizeram propagandas para a empresa Atlas Quantum, uma das investigadas pelo colegiado. O único voto contrário veio de Glauber Braga (PSOL-RJ), que disse que a CPI tenta criar um “fato político” com a deliberação.

Cauã Reymond e Tatá Werneck em publicidade da Atlas Quantum Foto: Reprodução

O pedido foi feito pelo deputado Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), com a justificativa de que, sabendo os valores pagos aos dois atores e o contrato feito com a empresa, o colegiado poderá “esclarecer a efetiva participação destes nas fraudes perpetradas pela Atlas Quantum, bem como seu (dos atores) conhecimento acerca das irregularidades que envolvem a empresa”.

Reymond e Tatá foram convocados primeiro para depor na CPI, mas não compareceram. Os dois impetraram um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) e obtiveram uma liminar do ministro André Mendonça, permitindo a ausência. O gesto provocou o pedido de quebra dos sigilos.

Entre os deputados que disseram sim ao requerimento há parlamentares tanto do PT de Luiz Inácio Lula da Silva quanto do PL de Jair Bolsonaro. O único petista a votar foi Dr. Francisco (PT-PI). Da parte do PL, 5 deputados votaram sim: Cabo Gilberto Silva (PL-PB), Luciano Vieira (PL-RJ), Rodolfo Nogueira (PL-MS), Roberto Monteiro Pai (PL-RJ) e Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), autor do pedido.

A discussão girou em torno dos questionamentos feitos por Braga. O psolista disse que a solicitação é “prematura” e que tem grandes chances de ser revertida no Supremo Tribunal Federal. Reymond e Tatá foram até a Corte e obtiveram uma liminar em habeas corpus para não deporem na CPI.

Continua após a publicidade

Braga defendeu que, se solicitados, os atores poderiam disponibilizar detalhes da relação que tiveram com a Atlas Quantum e acusou a CPI de querer criar uma situação em cima do caso. “Querem a medida mais gravosa, para criar, com isso, um fato político. Quem já criou essa condição de investigado (para Reymond e Tatá) foi o requerimento. Como é que já se trata a pessoa como investigada, se não há nenhuma decisão que vai determinar isso?”

Leia também Quem é o deputado que pediu a quebra do sigilo de Cauã Reymond e Tatá Werneck

Veja quem são os deputados que votaram a favor da quebra do sigilo bancário de Tatá Werneck e Cauã Reymond:

Alfredo Gaspar (União Brasil-AL) Augusto Coutinho (Republicanos-PE) Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) Bebeto (PP-RJ) Cabo Gilberto Silva (PL-PB) Caio Vianna (PSD-RJ) Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP) Dr. Francisco (PT-PI) Duarte Jr. (PSB-MA) Felipe Carreras (PSB-PE) Gutemberg Reis (MDB-RJ) Julio Lopes (PP-RJ) Juninho do Pneu (União Brasil-RJ) Lafayette de Andrada (Republicanos-MG) Luciano Vieira (PL-RJ) Márcio Jerry (PCdoB-MA) Marcos Soares (União Brasil-RJ) Marcos Tavares (PDT-RJ) Ricardo Silva (PSD-SP) Roberto Monteiro Pai (PL-RJ) Rodolfo Nogueira (PL-MS) Weliton Prado (Solidariedade-MG) Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR)

O deputado Carlos Henrique Gaguim (União Brasil-TO) também esteve na reunião. Contudo, ele não é membro da CPI.