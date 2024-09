Debate Folha/UOL: Veja horário, regras e onde assistir encontro entre quatro candidatos de SP

Os quatro candidatos à Prefeitura de São Paulo mais bem posicionados nas pesquisas eleitorais se reúnem pela penúltima vez antes do pleito, marcado para o próximo domingo, 6 de outubro, para discutirem os problemas da capital paulista e as propostas que têm para resolvê-los, caso vençam nas urnas.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), o influenciador Pablo Marçal (PRTB) e a deputada federal Tabata Amaral (PSB) foram convidados pela Folha e pelo UOL e aceitaram participar do encontro que ocorre nesta segunda-feira, 30.

Confira a programação do debate

Data: segunda-feira, 30 de setembro

Horário: 10h

Duração estimada: 1h30, sem intervalos

Onde assistir: Estadão, e pelos sites e redes sociais do UOL e da Folha.

PUBLICIDADE Diferentemente dos últimos debates, em que a dinâmica foi formulada dando um limite de tempo para cada candidato perguntar e para o escolhido ou sorteado responder – seguido de momentos de réplicas e tréplicas, também com intervalos definidos –, o debate desta segunda seguirá o modelo de “banco de tempo”. Desta forma, cada um terá o tempo total de 20 minutos, para falar entre os quatro blocos do debate, ou seja, cada candidato deve administrar seu próprio tempo que, conforme for utilizado durante as falas, vai se esgotando.

Segundo os organizadores, o candidato pode se manifestar a hora que quiser, bastando apenas fazer um aceno à mediadora, a jornalista Fabíola Cidral, indicando que quer falar – mesmo que a pergunta não tenha sido dirigida a ele. Quando o candidato começar a falar, seu tempo passa a correr, e do oponente, que tinha a palavra, será pausado.

Dois blocos vão ter perguntas entre os candidatos e outros dois com perguntas dos jornalistas dos veículos que promovem o debate. As perguntas feitas pelos candidatos devem ocorrer em, no máximo, 20 segundos, que não serão descontados do banco de tempo. Ao final do debate, cada candidato terá 1 minuto extra para considerações finais.

Publicidade

Quem fará as perguntas serão as jornalistas Raquel Landim e Thais Bilenky, do UOL, e Júlia Barbon e Ana Luiza Albuquerque, da Folha.

Pablo Marçal, Tabata Amaral, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, candidatos a prefeito de SP Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A organização afirmou que “não serão permitidas interrupções durante a fala de outro candidato”, mas não deu detalhes de como garantirá isso, nem se haverá punições para aqueles que não respeitarem as regras. Também não foram divulgadas informações sobre eventuais medidas de segurança, como as que precisaram ser tomadas no debate da Record após episódios de violência física em encontros passados, como revista com detector de metais na entrada dos estúdios.