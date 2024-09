Debate nesta terça marca reencontro de Marçal e Datena após cadeirada e testa limites dos candidatos

O próximo debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo será promovido pela Rede TV! e pelo portal UOL, nesta terça-feira, 17, às 10h20. O embate ocorre apenas dois dias depois do evento realizado pela TV Cultura, que foi marcado pela agressão de José Luiz Datena (PSDB) a Pablo Marçal (PRTB) utilizando uma cadeira. Os dois confirmaram presença, assim como Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo).

PUBLICIDADE A campanha de Marçal afirma que o candidato não tem a estratégia de provocar os adversários no próximo embate, mas que “a simples existência do Marçal já é uma provocação”. O empresário e influenciador já admitiu utilizar técnicas de storytelling durante os embates, além de sentir a “energia” do ambiente para definir o momento certo de “entrar no emocional” dos adversários. Um aliado diz que ele pretende falar de propostas, mas que “se aluém sair dessa linha”, vai “subir o tom“. Integrantes da equipe de Datena, por sua vez, dizem que o apresentador deverá insistir em um “debate democrático” com foco nas propostas centrais dos candidatos, mas que, “se não for por aí”, não saberão o que será do embate.

Como mostrou o Estadão, a Rede TV! tomou uma decisão inédita em se tratando de debates eleitorais e resolveu parafusar no chão do estúdio as cadeiras, do tipo banqueta, que serão usadas pelos candidatos. A informação foi repassada ao Estadão por uma integrante da organização e confirmada pela superintendente de jornalismo da emissora, Stephanie Freitas. A decisão de afixar as cadeiras no chão foi tomada logo cedo, nesta segunda-feira.

Nunes, Boulos, Marçal, Datena, Tabata, Marina Helena voltarão a se encontrar em debate da Rede TV! e do UOL Foto: Alex Silva/Estadão

A equipe de Marçal fez dois pedidos que não foram atendidos pela organização. O primeiro, que Datena não estivesse presente no encontro. Contudo, a presença do candidato do PSDB é obrigatória em razão da representação mínima do partido no Congresso Nacional. Além disso, Marçal queria que um de seus seguranças pudesse o acompanhar no palco para qualquer eventualidade.

Como será o debate?

A Rede TV! delimitou regras que preveem desde a suspensão dos candidatos de alguns blocos do debate até a retirada dos postulantes do evento e o acionamento de seguranças caso seja necessário. A organização também vedou o uso de equipamentos eletrônicos no auditório, assim como a exibição de documentos ou objetos durante o debate. Os candidatos também não poderão sair do púlpito. “As regras foram exaustivamente negociadas com campanhas. A mediação e a organização do debate vão agir com rigor na aplicação das regras acordadas”, afirmou Stephanie Freitas, superintendente de Jornalismo da emissora. O debate será mediado pela jornalista Amanda Klein e contará com cinco blocos. O primeiro e terceiro serão destinados ao embate entre os candidatos, que poderão escolher para qual adversário querem dirigir suas perguntas. Conforme a sequência sorteada previamente, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes serão os primeiros a fazer perguntas para outros postulantes nos momentos de embate.

O segundo e quarto bloco contarão com uma rodada de perguntas feitas por jornalistas. Os candidatos serão sorteados ao vivo para responder aos questionamentos em até um minuto e trinta segundos. O último bloco é destinado às considerações finais dos postulantes.

Onde assistir ao debate?

O debate será exibido a partir das 10h20 desta terça na RedeTV!, além das páginas da emissora no Facebook, Youtube e TikTok. Os eleitores também poderão acompanhar o evento através das plataformas digitais do UOL.

Último debate foi marcado por agressões

O último debate eleitoral realizado entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo foi promovido pela TV Cultura neste domingo, 15, e ficou marcado pelo episódio da cadeirada de Datena em Marçal. O tucano agrediu o empresário e influenciador após ele citar uma denúncia de assédio sexual contra ele. Datena foi expulso do evento, enquanto o candidato do PRTB decidiu ir ao hospital buscar atendimento médico.

Marçal compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram em que aparece deitado em uma maca dentro da ambulância sendo levado para o hospital, aparentando ter dificuldade para respirar - segundo nota enviada por sua assessoria logo após o candidato do PRTB ter deixado o encontro na noite de ontem.