Deputado do União Brasil, aliado a Tarcísio, quer alterar projeto de escola cívico-militar

O União Brasil faz parte da base de aliados do governador na Alesp. No entanto, Saraiva tenta, a partir de emendas, minimizar a participação militar na educação. Um dos textos propõe, inclusive, a mudança do nome do projeto para “Escolas Cidadãs”.

Outras medidas propostas tratam da inclusão de alunos autistas e a eliminação de atribuições da Secretaria de Segurança Pública sobre o projeto educacional.