Os ministros do STF aparentemente gostam de imaginar que são convidados para esses eventos porque são grandes juristas ou grandes pensadores dos desafios da contemporaneidade. Pode até ser que sejam, mas o verdadeiro motivo pelo qual são convidados é o fato de serem detentores de uma das onze canetas mais poderosas da Justiça. É evidente que só as viagens em si ou as confraternizações no exterior entre ministros e representantes de empresas com interesses no STF não provam que existe conluio ou favorecimento de qualquer tipo. O imperativo ético é evitar suspeitas. Se não há nada de errado nesses encontros e nessas aprazíveis estadias em hotéis de luxo no exterior, a transparência absoluta só faria bem a todos. Uma Justiça não pode funcionar sob suspeita.

A discussão não é exclusiva do Brasil. Nos Estados Unidos, também há um intenso debate em torno desse tema, com uma cobrança para que os juízes da Suprema Corte declarem cada centavo do que recebem de pessoas físicas ou empresas privadas em viagens, presentes, adiantamentos por direitos autorais de livros, entre outros ganhos. A praxe por lá é que os integrantes da corte façam declarações anuais públicas de suas finanças, inclusive de eventuais presentes que tenham recebido. Mas passagens aéreas, hospedagens e alimentação em viagens pagas por terceiros vêm sendo tratadas como despesas, não presentes, e não são declaradas com o detalhe de quanto foi gasto.

Recentemente, o juiz Clarence Thomas admitiu ter feito uma viagem em 2019 a Bali, na Indonésia, paga por um grande empresário americano. Mas não informou quanto tudo isso custou. Assim como ocorre no Brasil, há uma pressão para que os membros da Suprema Corte sejam mais transparentes em relação a essas viagens a convite. O Congresso americano inclusive discute a possibilidade de passar uma lei para transformar a divulgação integral dessas informações em uma obrigação, não apenas um ato voluntário dos juízes. Não é preconceito. É um direito que os cidadãos têm de exigir transparência dos poderosos.