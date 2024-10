No primeiro turno das eleições 2024, realizado neste domingo, 6, internautas apontaram nas redes sociais instabilidades ou problemas no carregamento do e-título, via digital do título de eleitor. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não se trata de instabilidade, mas de uma “fila virtual” causada pelo grande número de acessos.

Eleitores relatam instabilidades no acesso ao e-Título. TSE fala em 'fila virtual'. Foto: Estadão

O app permite acessar o título e apresentá-lo na hora da votação pelo celular, consultar local de votação, emitir certificado de quitação eleitoral e, no prazo, se inscrever para mesário voluntário e justificar ausência no pleito. A justificativa de ausência pelo e-Título pode ser feita até às 17 horas deste domingo.

Veja a seguir as queixas dos internautas sobre o acesso ao app:

Eleitores reclamam de dificuldade para acessar o aplicativo. Foto: Reprodução/Threads/@liginha_soares

App apresenta instabilidades, segundo eleitores. Foto: Reprodução/Threads/@liginha_soares

Vale lembrar que o TSE suspendeu a possibilidade de download do aplicativo neste domingo, dia das eleições. Somente quem já tem o app baixado no celular pode fazer uso dele neste dia. O acesso para baixá-lo será retomado nesta segunda-feira, 7.

Para o eleitor poder apresentar apenas o e-título, é necessário que o eleitor já tenha cadastrado sua biometria na Justiça Eleitoral. Se esse não for o caso, é necessário que apresentar também um documento com foto. Este pode ser: carteira de identidade, carteira de habilitação, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, reservista e passaporte. O Estadão terá apuração do resultado do primeiro turno das eleições 2024, ao vivo, a partir das 17h deste domingo.