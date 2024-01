‘Edward Mãos de Tesoura’ esteve na vice-presidência em 2023, brinca Alckmin nas redes sociais

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), publicou nesta terça-feira, 16, um engraçado post sobre a redução de 75% nas despesa administrativas da vice-presidência no ano passado.

'Edward-mãos-de-tesoura passou pela vice-presidência em 2023', escreveu vice-presidente no X, antigo Twitter Foto: @@geraldoalckmin via Twitter

“O Edward-mãos-de-tesoura passou pela vice-presidência em 2023! Reduzimos em 37% o quadro de pessoal e em 75% as despesas administrativas, em comparação a 2022. Os cortes vão de energia elétrica e fornecimento de água e esgoto ao Palácio Jaburu a diárias de servidores e despesas com passagens aéreas”, escreveu.

O ex-governador de São Paulo ainda disse que está “estimulando a participação da sociedade civil; fomentando o diálogo com os Poderes, com outros entes federativos e com outros países; e valorizando a cultura da transparência ativa e de proteção do patrimônio público.”

PUBLICIDADE Essa diminuição das despesas, afirma Alckmin, faz parte de uma determinação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para se fazer “mais com menos”. Na postagem, Alckmin cita o personagem interpretado pelo ator Johnny Depp no filme “Edward, mãos de tesoura”, que foi lançado em 1990 pelo diretor Tim Burton.

“Nem mesmo as minhas tesouras foram tão eficientes quanto a do dr. Geraldo”, diz o Edward na imagem compartilhada pelo vice-presidente.