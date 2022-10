Eleições 2022: veja resultados e mapas do segundo turno por Estado, cidade e zona eleitoral

Publicidade

Luiz Inácio Lula da Silva venceu o segundo turno das eleições 2022 e será o próximo presidente do Brasil. O candidato do PT levou a disputa somente na região Nordeste, onde ganhou em todos nos nove Estados, enquanto Jair Bolsonaro, do PL, venceu no Norte, Centro-Oeste, Sul e no Sudeste.

Na segunda fase da corrida eleitoral, 12 Estados tiveram disputa para eleger o representante do governo, entre eles Amazonas, Bahia e São Paulo.

Na página de apuração do segundo turno no Estadão é possível visualizar o mapa completo da votação e também os resultados por Estado, cidade e zona eleitoral. Para isso, acesse a página de apuração e clique no Estado desejado, para ver o detalhamento. Também possível escrever o nome da cidade no cambo de busca, onde aparece uma lupa. Depois disso, se quiser ver a quantidade de votos por zona eleitoral, basta clicar no botão ao lado para escolher entre as opções listadas, conforme registro do TSE.

