Datena bloqueia Marçal no WhatsApp após mensagem na madrugada: ‘Você fraturou minha costela, cara’

Após ser agredido com uma cadeira pelo apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) durante o debate promovido pela TV Cultura, o influenciador Pablo Marçal (PRTB) enviou uma mensagem no WhatsApp ao jornalista. Os dois estão entre os dez candidatos que disputam a Prefeitura de São Paulo nestas eleições.

“Você fraturou minha costela, cara”, diz a mensagem, enviada durante a madrugada de segunda-feira, 16. Datena não respondeu e, em seguida, bloqueou o número do empresário.

'Você fraturou minha costela, cara', diz Pablo Marçal a Datena em mensagem no WhatsApp; jornalista bloqueou o influenciador Foto: Reprodução

PUBLICIDADE A captura de tela com a mensagem foi obtida pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo. A informação foi confirmada pelo Estadão. Após a agressão, o tucano foi expulso do debate, enquanto o candidato do PRTB, em um primeiro momento, comunicou ao mediador Leão Serva que gostaria de permanecer no programa. Minutos depois, mudou de ideia e optou por sair do debate. Naquele momento, o posicionamento da assessoria do empresário foi de que Marçal resolveu não participar mais do confronto após sentir dificuldades para respirar. O influenciador confirmou a versão em entrevista a jornalistas na manhã de segunda, após receber alta hospitalar.

Traumatismo ‘sem maiores complicações’, diz hospital

Após comunicar que deixaria o programa, o ex-coach foi levado ao hospital Sírio-Libanês em uma ambulância e permaneceu sob cuidados da equipe médica durante a madrugada de segunda, quando enviou a mensagem a Datena.

Uma fotografia publicada pelo perfil do influenciador no Instagram indica que ele recebeu uma pulseira verde durante a permanência no local. A cor, segundo a classificação médica denominada “protocolo de Manchester”, indica que o atendimento ao paciente é “pouco urgente”.

Em boletim médico divulgado na manhã de segunda-feira, o hospital afirmou que o ex-coach teve um “traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas”.

Publicidade

Convite para ‘tomar um café'

Na fala que antecedeu a cadeirada, Datena fez referência a outras mensagens enviadas por Marçal a ele. “O que você fez comigo hoje foi terrível, espero que Deus lhe perdoe”, disse o tucano sobre a menção do ex-coach a uma ação de abuso sexual feita por uma funcionária da TV Bandeirantes contra o apresentador. O processo foi extinto. “Você me pediu perdão anteontem, eu te perdoei”, prosseguiu Datena.

Após ser expulso do debate, Datena detalhou que, antes do debate da TV Cultura, Marçal havia lhe chamado para “tomar um café”.

As mensagens a que o apresentador se referia vieram a público durante a madrugada de segunda. “Oi, Datena. Me perdoe pelas palavras pesadas contra você. Meu coração tem ficado muito triste em relação a esses ataques que estamos fazendo uns aos outros”, escreveu Marçal ao tucano, antes do debate na Cultura. “Tenho sentido que somos animais num zoológico e todos querem ver agressões gratuitas.”

'Oi, Datena, me perdoe pelas palavras pesadas contra você', disse Pablo Marçal ao jornalista antes do debate na TV Cultura; durante o programa, ex-coach acusou o apresentador de abuso sexual Foto: Reprodução

Proposta de ‘dobradinha’

Em 1º de setembro, no debate do MyNews em parceria com a TV Gazeta, em um direito de resposta com ofensas contudentes ao ex-coach, Datena se referiu a um suposto convite de Marçal para que ambos fizessem uma “dobradinha” contra os candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) durante o confronto entre candidatos à Prefeitura promovido pela TV Bandeirantes em 8 de agosto.