Bolsonaro tratou de manipular as massas em torno dessas ideias grotescas, em atos de cunho inequivocamente golpista – propondo fechamento do Congresso e do Supremo, com volta do regime militar e até do AI-5, o mais tenebroso instrumento legal da ditadura. E não descuidou de tirar a autonomia e intervir, a seu bel prazer, nos órgãos de inteligência, fiscalização e controle do Estado brasileiro, como Abin, Polícia Federal, Receita, Coaf...

As imagens não deixam dúvida: reuniões em palácio em que Bolsonaro, ministros e generais capricharam nas provas contra si, o governo e o próprio presidente; atos golpistas diante da rampa do Planalto ou com o QG do Exército ao fundo; discurso absurdo contra o Brasil e o sistema eleitoral para dezenas de embaixadores; minutas com o ex-ministro da Justiça e o ex-ajudante de ordens do presidente para intervenção no TSE e a criação de comissões recheadas de militares; rascunho de um pronunciamento anunciando Estado de Sítio. Sem falar nas indecentes trocas de mensagens pela internet e, claro, do próprio 8 de janeiro de 2023.

A tentativa de golpe também foi AMADORA. Onde já se viu combinar golpe, falando as maiores barbaridades, com um monte de gente sentada em torno de uma mesa, na sede do Poder Executivo, e ainda por cima registrar tudo em vídeo? E misturar oficiais cheios de estrelas e cursos com capitães expulsos do Exército, hackers condenados, políticos fajutos, advogados aproveitadores, empresários de quinta, especialistas em rachadinhas? Um circo dos horrores.