Assim, Moraes não está mais sozinho no alvo. Mas, apesar da rebordosa pela audácia de enfrentar Elon Musk e suspender o X no Brasil, recebeu o aval do Supremo e da PGR e o apoio da PF, da Anatel e de 50 intelectuais de Brasil, América Latina, EUA e Europa. E a Austrália, ao comprar a mesma briga com o X, reforçou a reação brasileira e a atenção do mundo para a arrogância e o perigo de Musk e das redes para a soberania dos países. A briga deixou de ser entre Xandão e Musk para ser do Brasil e até além do Brasil contra uma empresa estrangeira que se recusa a cumprir leis, regras e decisões judiciais nacionais.

Gilmar, que se especializou em criar caso em várias frentes, mas mantendo o diálogo com o Planalto, seja quem for seu ocupante, é o mais político dos três e, enquanto Moraes e Dino põem a boca no trombone e a cara a tapa, tem andado mais distante do perigo. Nos bastidores e nos celulares, porém, trabalha por saídas e soluções.

A primavera começa na terça-feira, trazendo a expectativa de chuva, fim das queimadas e melhores ares, mas ficam a fumaça e um rastro de leniência do Estado e de ações criminosas de cidadãos e setores ainda não identificados. Muito trabalho para a PF e muitas frentes de briga para Flavio Dino e o Supremo, ameaçado ainda pela articulação de uma anistia geral para os criminosos de 8/1 e projetos para interferir na sua dinâmica interna.

Sem contar que o tempo está passando e os inquéritos contra o golpe e os agitadores de internet continuam trancados no gabinete e na vontade de Alexandre de Moraes. Até o Supremo já está ansioso e angustiado, cobrando um desfecho. Que o ar em 2025 seja mais respirável.