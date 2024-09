O que diz a nova versão do projeto de anistia que pode beneficiar Jair Bolsonaro?

O texto de Valadares também visa tirar Moraes da relatoria dos processos que tenham alguma relação com os atos de 8 de Janeiro. Segundo o texto, o julgamento dos processos serão deslocados para a primeira instância. No caso dos atos antidemocráticos, os inquéritos sairiam do STF e seriam transferidos para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJ-DFT).

“Uma vez cessado o exercício da função, o julgamento de todos os processos atraídos por conexão ou continência será imediatamente deslocado para as instâncias adequadas, independentemente da fase processual que esteja em curso, observado os critérios e as regras de fixação de competência dos órgãos com poder jurisdicional previsto no ordenamento jurídico, ressalvado os casos em que houver sentença definitiva”, diz um trecho do projeto.