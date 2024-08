Emendas parlamentares: 7 gráficos para entender o impacto no Orçamento público

BRASÍLIA – Nesta sexta-feira, 16, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram para suspender as emendas impositivas. Essas transferências são recursos indicados por deputados e senadores no Orçamento da União que o governo federal deve pagar conforme a livre escolha dos congressistas.

Gráficos feitos pelo Estadão mostram o impacto das emendas aos cofres públicos e o avanço do crescimento dos recursos nos últimos anos. Em 2014, o valor destinado para os congressistas no Orçamento era de R$ 15,8 bilhões, em valores atualizados pela inflação. Neste ano eleitoral, os recursos destinados para as transferências bateram o recorde de R$ 50,3 bilhões. O aumento da fatia foi de 219% em dez anos. Como forma de comparação, a inflação acumulada no período foi de 76% (julho de 2014 a julho de 2024).

Há quatro tipos de repasses feitos com destinações feitas pelo Congresso. As emendas individuais são indicadas por cada deputado e senador, e é possível saber quem indicou e para onde o dinheiro foi. Porém, no bolo estão as emendas Pix, onde não há transparência sobre o que foi feito com os recursos porque o dinheiro cai direto na conta da prefeitura e pode ser gasto com qualquer coisa, menos com despesas de pessoal.

As emendas de bancada são indicadas pelo conjunto de parlamentares de cada Estado. O dinheiro deve ser destinado para obras estruturantes como rodovias, pontes e hospitais. A norma, no entanto, já foi violada e faltou transparência.

As emendas de comissão são transferidas pelas comissões da Câmara e do Senado para cada área de atuação, como saúde, educação e desenvolvimento regional. Na teoria, elas deveriam ser destinadas para ações de abrangência nacional, como a universalização do ensino e o PAC. O mecanismo, porém, é um dos herdeiros do orçamento secreto e há recursos pagos sem transparência e de forma fatiada entre parlamentares.

O orçamento secreto nasceu nas emendas de relator, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nesse mecanismo, apenas o nome do relator-geral do Orçamento aparecia. O mecanismo bancou tratores superfaturados e uma série de obras suspeitas. Foi proibido pelo STF em 2022, mas o governo Lula seguiu pagando recursos que sobraram.

O ano de 2023 bateu recorde de emendas parlamentares pagas. Foram R$ 34,5 bilhões, sendo que R$ 22,2 bilhões são transferências individuais. Neste ano, já foram repassados R$ 30 bilhões, recorde para o primeiro semestre em ano eleitoral.

Desde o início do governo Bolsonaro, as emendas parlamentares passaram a ter uma maior participação no Orçamento. Em 2021, os congressistas tiveram o controle de uma fatia de 19%. Neste ano de 2024, o percentual é de 22%. Há dez anos, a presença dos recursos legislativos era de 0,1%.

Nos últimos anos, os congressistas passaram a dominar uma parte considerável dos recursos destinados para os investimentos federais. Em 2012, apenas o Executivo atuou na aplicação de R$ 229 bilhões em verbas. Neste ano, um terço do dinheiro público está nas mãos do Legislativo.

Com o crescimento da participação do Congresso nos investimentos federais, houve uma redução nas despesas do Poder Executivo nos últimos anos. O congelamento de gastos decretado para cumprir as regras fiscais diminuiu ainda mais os recursos disponíveis para o Poder Executivo neste ano. O governo Lula tem o controle de R$ 111 bilhões. As emendas parlamentares, por sua vez, correspondem a R$ 50,6 bilhões.

Os impactos das emendas Pix e do orçamento secreto

O orçamento secreto é uma fatia do Orçamento destinado sigilosamente entre o Executivo e o Legislativo, a partir de acordos políticos. Durante o governo Bolsonaro, o mecanismo funcionou como um esquema de compra de apoio político.

No orçamento secreto, congressistas aliados do governo federal conseguiam decidir a destinação de bilhões de reais. Ao contrário do que ocorre com as emendas parlamentares individuais, o mecanismo não permite saber quem indicou o quê. A publicidade fica a critério do parlamentar.

Entre 2020 e 2022, foi autorizada a destinação de R$ 47,5 bilhões dos cofres públicos para o orçamento secreto. O primeiro ano foi o que mais teve a autorização de recursos para emendas sem transparência: R$ 21,9 bilhões.

Mecanismo que motivou a decisão monocrática de Dino, avalizada pela maioria do plenário do STF, a emenda Pix, denominada oficialmente de “transferência especial”, é um dispositivo que permite alocar recursos do Orçamento da União com maior agilidade a Estados e municípios.