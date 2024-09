Entenda por que dinheiro da Starlink pode ser transferido para União com decisão de Moraes

A decisão de Moraes foi assinada na quarta-feira, 11. No dia seguinte os bancos Citibank e o Itaú informaram ao Supremo que efetivaram as transferências para as contas da União. A partir da transferências dos recursos, o ministro cancelou o bloqueio dos ativos da Starlink, uma vez que os recursos que estavam nas contas e foram repassados à União eram suficientes para arcar com as multas impostas por Moraes. A ordem de desbloqueio do patrimônio e contas bancárias foi encaminhada ao Banco Central, à Comissão de Valores Mobiliários e aos sistemas de bloqueios do Judiciário.

Em decisão do dia 29 de agosto, Moraes bloqueou os bens da Starlink com o intuito de quitar as dívidas do X, que descumpriu ordens do ministro e foi obrigada a pagar multas. A rede social está suspensa em todo o território nacional desde o dia 30, após Musk se negar a indicar um representante legal no Brasil.