Ex-presidente vai para praia e Michelle fica em Brasília; o ano novo do casal Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro reuniu amigos e organizou um churrasco em uma fazenda nesta quarta-feira, 27. O responsável pela preparação da refeição foi o cozinheiro e influencer Tchê, que se intitula como o “churrasqueiro dos artistas” nas redes sociais. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, para o final do ano. O casal vai passar o réveillon em cidades separadas.

Michelle postou registros da comemoração no recurso stories de seu perfil do Instagram.

Ex-primeira dama Michelle Bolsonaro Foto: Wilton Júnior / Estadão

Já em seus vídeos, Tchê conta que atende à família Bolsonaro há mais de 3 anos. Ele compartilhou a ex-primeira dama comendo pequi, fruto típico do cerrado, e depois lavando a louça do churrasco. “Eu vou lavando e você vai secando”, diz ela ao churrasqueiro.

Já o ex-presidente viajou nesta terça-feira, 27, para São Miguel dos Milagres, balneário no litoral Norte de Alagoas, para passar a folga de fim de ano. O acompanham seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), sua nora Heloísa Bolsonaro, e os dois netos filhos do casal. Bolsonaro está hospedado na pousada Villas Taturé, que pertence ao seu apoiador e ex-ministro do Turismo, Gilson Machado. A diária neste estabelecimento gira em torno de R$ 2.800.