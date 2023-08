Após facada em Juiz de Fora, Bolsonaro já fez cinco cirurgias abdominais

BRASÍLIA - Desde que sofreu uma facada em Juiz de Fora (MG), durante a campanha presidencial de 2018, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já passou por cinco cirurgias no abdome. Nesta quarta-feira, 23, Bolsonaro foi internado em São Paulo para realizar exames preparativos para outras três intervenções médicas, previstas para o próximo mês de setembro.

Ex-presidente foi esfaqueado em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante a corrida presidencial de 2018 Foto: Fabio Motta / Estadão (06/09/2018)

A informação foi veiculada inicialmente pelo próprio ex-presidente para a agência Reuters, e confirmada pelo Estadão. Em uma entrevista para a agência, Bolsonaro disse que está “100%”. “Exames para 3 cirurgias em meados de setembro. (...) A mais importante será no abdômen em consequência da facada”, disse o ex-presidente.

A última cirurgia feita pelo ex-presidente aconteceu nos Estados Unidos, em 9 de janeiro deste ano, um dia após as invasões golpistas às sedes dos Três Poderes, em Brasília. Bolsonaro estava no país desde o fim de dezembro, e não participou da cerimônia de transmissão do cargo para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante a estadia, ele sentiu dores abdominais e precisou fazer uma aderência em uma hérnia incisional.

A quarta cirurgia do ex-presidente aconteceu em setembro de 2019, quando o atentado em Juiz de Fora completou um ano. A operação foi feita na clínica Vila Nova Star, na capital paulista, a mesma em que Bolsonaro fez exames nesta quarta.

As outras três cirurgias aconteceram em dias posteriores ao atentado. enquanto ele estava internado na Santa Casa de Juiz de Fora e no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Nos procedimentos, foram corrigidas perfurações nos intestinos grosso e delgado, além da introdução de uma bolsa de colostomia, que foi retirada no fim de janeiro de 2019.

No dia 6 de setembro de 2018, quando era candidato do PSL à Presidência, Bolsonaro foi esfaqueado enquanto fazia um corpo a corpo (caminhada entre populares durante um ato de campanha) no Calçadão da Rua Halfeld, no Centro da cidade da Zona da Mata mineira. O autor da facada foi Adélio Bispo de Oliveira, natural de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, e que tinha 40 anos na época do crime.

Após o ataque, ele tentou fugir, mas foi impedido por pessoas presentes no local e, posteriormente, detido e levado pela Polícia Federal (PF), que o autuou em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio. Desde o atentado, ele está detido na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.