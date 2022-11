Número de bloqueios de bolsonaristas em vias federais cai para 156 e PRF faz quase 2 mil autuações

Publicidade

BRASÍLIA, SÃO PAULO E SOROCABA - O número de bloqueios e interdições de vias federais por bolsonaristas caiu para 156, segundo boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às 10h27 desta quarta-feira, 2. A força policial informou ter desfeito 601 manifestações, além de 1.992 autuações referentes à obstrução das rodovias. As multas aplicadas já totalizam R$ 18 milhões de reais, segundo a PRF.

O feriado de 2 de novembro começou com ao menos 167 pontos de bloqueio. Ocorrências seguem em 15 Estados: Acre, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Os manifestantes contestam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas e parte deles pede que haja intervenção militar para impedir o petista de assumir a Presidência do País. Desde o domingo, quando a derrota de Bolsonaro nas urnas foi confirmada, há bloqueios em rodovias.

Dois dias após o pleito, o presidente Jair Bolsonaro discursou, condenando protestos que interfiram no “direito de ir e vir”. A fala não foi suficiente para desmobilizar totalmente o grupo. Bolsonaristas, inclusive, recortaram trecho do vídeo e compartilham como forma de validar atos antidemocráticos.

Estados

Santa Catarina é o Estado com mais bloqueios e interdições, com 35. São Paulo, que chegou a ter oito na terça-feira, agora tem três - somente em rodovias federais.

Na manhã desta quarta-feira, 2, bloqueio na Rodovia Castelo Branco segue atrapalhando a circulação e provoca longas filas na grande São Paulo. Foto: Werther Santana/Estadão

Continua após a publicidade

A PRF de São Paulo (PRF-SP) registrava, por volta das 12h, apenas interdições parciais, além de manifestações nas margens, de vias federais do Estado. Na Rodovia Presidente Dutra (BR-116) há pontos de interdição parcial nos kms 149, 159, 161 e 162. No km 130, a Polícia Rodoviária Federal em São Paulo informou que há interdição total no sentido Norte.

Na capital, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o único ponto de concentração de manifestantes bolsonaristas ocorre na região do Comando Militar do Sudeste, no Paraíso, zona sul. Desde terça, 1°, circulam nas redes convocações para concentrações em frente aos quartéis, como ocorre na capital paulista.

No interior, dezenas de rodovias continuam bloqueadas. Mesmo com algumas faixas liberadas para os carros, os protestos causam congestionamentos nas principais estradas.

Na região de Sorocaba, a manifestação no km 101 da Raposo Tavares causa congestionamento de 1 quilômetro em cada sentido. Na rodovia Senador José Ermírio de Moraes (Castelinho), está bloqueada a pista que liga a cidade à rodovia Castelo Branco.

Na região de Campinas, os aliados de Bolsonaro mantêm bloqueada a rodovia de acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos, mas os carros passam pelo acostamento. A rodovia Santos Dumont tem bloqueio no km 47, em Indaiatuba. Na Anhanguera, há interdição no km 120, em Americana, com uma faixa está liberada no sentido do interior. A Rodovia dos Bandeirantes está bloqueada no km 107, em Hortolândia. A D. Pedro I tem bloqueio no km 74, sentido de Jacareí.

Em outras regiões do interior, há bloqueios na rodovia Marechal Rondon, em Botucatu, São Manuel, Lençóis Paulista, Agudos, Bauru e Lins. Além de Sorocaba, a Raposo Tavares registra manifestações com bloqueios total ou parcial em Itapetininga, Ourinhos, Assis, Palmital, Presidente Bernardes e Presidente Epitácio, na divisa de São Paulo com Mato Grosso do sul.

Tropa de choque

Continua após a publicidade

Na terça, governadores passaram a empregar a força militar para desfazer os bloqueios. Em São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) enviou o Batalhão de Choque para confrontar os manifestantes na Castello Branco, que liga a capital paulista com o interior, incluindo a grande São Paulo, como Barueri e Osasco.

Por volta das 11h30 desta quarta, o Batalhão de Choque da Polícia Militar chegou ao quilômetro 26 da Castello Branco (SP-280) para desfazer a manifestação que interditava parcialmente a rodovia estadual. Os militares lançaram bombas de gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes e o trecho foi totalmente liberado.

Tropa de Choque chega à Rodovia Castello Branco, em São Paulo, para dispersar ato de bolsonaristas



A polícia militar pediu que os manifestantes retirem as crianças da via



Siga a cobertura ao vivo https://t.co/sAIZok0q81 pic.twitter.com/Wph1pRZ9lV — Estadão 🗞️ (@Estadao) November 2, 2022

Após a ação da Tropa de Choque, grupos de bolsonaristas permanecem próximas à via, seja no acostamento, seja na passarela de pedestres. Policiais continuam atuando para dispersá-los. Carros e caminhões já circulam normalmente.

Por volta das 12h55, nas redes sociais, a Polícia Militar do Estado de São Paulo atualizou o balanço da “Operação Mobilidade”. Segundo eles, havia 137 rodovias parcialmente liberadas e 18 interditadas no Estado. Eles não informaram se eram apenas vias estaduais ou se o informe contabilizava federais também.

Madrugada

Ao longo da madrugada, a maior parte das manifestações nas estradas de São Paulo passou a se concentrar às margens das rodovias federais. Na rodovia Régis Bittencourt, que ontem registrou bloqueios, interdições e pneus queimados pelos manifestantes, as vias começaram a ser totalmente liberadas.

Continua após a publicidade

Segundo a PRF-SP, nas proximidades de Embu das Artes, no km 280, a pista sul não apresenta mais interdição. Manifestantes permanecem nos locais, mas concentrados às margens da rodovia.

Bolsonaristas não aceitam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas e bloqueiam estradas em todo o País. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Na Presidente Dutra, uma das mais importantes de São Paulo, que faz a ligação com o Estado do Rio de Janeiro, ainda havia aproximadamente 15 pontos com registro de manifestações às 2 horas, horário do boletim mais recente da PRF-SP. Na madrugada, boa parte das movimentações passaram também a ocorrer às margens da rodovia e algumas faixas começaram a ser liberadas.

Já na rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais, as pistas na altura do km 65 estavam totalmente liberadas às 2h. Não há registro de manifestantes no local, segundo a PRF. Anteriormente, na noite desta terça-feira, um grupo de manifestantes bloqueou os dois sentidos da via e ateou fogo em pneus. Com a presença da PRF, iniciou-se a liberação das vias por volta das 21h, começando pelo sentido norte.