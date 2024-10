Fortaleza é palco do principal duelo entre PL, de Bolsonaro, e PT, de Lula; entenda a disputa

BRASÍLIA – Capital mais populosa do Nordeste, Fortaleza será palco da principal disputa entre um candidato do PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e um do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, no Brasil. O deputado estadual Evandro Leitão (PT) e o deputado federal André Fernandes (PL) estão numa competição parelha, com todas as principais pesquisas apontando empate técnico entre os dois.

Políticos do Estado e analistas ouvidos apontam que o resultado servirá de medida para a força da direita na região e poderá significar para o PT uma superação do fraco resultado em 2020, quando não venceu nenhuma prefeitura em capital.

A disputa na capital cearense tem envolvido até mesmo as torcidas dos dois times de futebol mais tradicionais da cidade: o Fortaleza e o Ceará.

André Fernandes foi o líder na votação em primeiro turno em Fortaleza; na segunda rodada ele enfrenta Evandro Leitão; pesquisas apontam empate técnico entre os dois. Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados e Reprodução/ALECE

Evandro e Fernandes tomaram decisões diferentes sobre o que fazer com o principal nome de seus partidos. No primeiro turno, o candidato do PL ficou à frente. Ele teve 40,2% dos votos válidos ante 34,33% do petista.

Veja o que está jogo para cada um dos lados.

Popularidade de Lula e Bolsonaro leva a André Fernandes criar figura de ‘paz e amor’, sem aparecer com o ex-presidente, e petista presente na reta final de campanha

Pesquisa AtlasIntel divulgada no dia 16 de outubro perguntou aos fortalezenses a preferência ou a rejeição deles a personalidades políticas relevantes no Ceará. O resultado mostrou a força que o petismo tem no Estado e uma rejeição do cidadão da capital ao ex-presidente. Bolsonaro tem a rejeição de 64% dos fortalezenses, Lula é aprovado por 54%. Esse resultado aponta as escolhas dos dois candidatos. André Fernandes aposta em apresentar ao eleitor como uma figura moderada, capaz de dialogar com pessoas de outros lados políticos.

Bolsonaro só foi à capital cearense no dia 17 de agosto, não participará de nenhum ato na cidade nesses últimos dias e foi pouco mencionado durante a campanha.

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), por exemplo, foi mais presente. Ele participará de ato com o candidato do PL nesta quinta-feira, 24. Os principais apoios capturados por Fernandes estão no próprio Estado.

Do outro lado, Evandro usou Lula. O atual chefe do Executivo, inclusive, participou de comício na cidade no dia 12 de outubro. A principal aposta de Evandro e demais aliados é resgatar declarações extremistas que o candidato do PL produziu quando fazia vídeos para o YouTube e associá-lo a Bolsonaro.

Nesta última terça-feira, 22, por exemplo, o líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), publicou um vídeo em que Fernandes menospreza o feminicídio no Brasil. “Tá, dane-se”, disse o político sobre assassinatos de mulheres motivados por questões de gênero, em uma gravação feita em agosto de 2018, enquanto veste uma camisa com a silhueta da face de Bolsonaro.

“Ele (André Fernandes) tem aparecido como bom moço, paz e amor, mas não é nada disso”, analisa o presidente do PSB nacional, Eudoro Santana, pai do ex-governador do Ceará e atual ministro da Educação, Camilo Santana.

Camilo, inclusive, é o outro grande ativo da campanha de Evandro. Aquela mesma pesquisa AtlasIntel indica que ele tem uma aprovação ainda maior que a de Lula: 62% dos fortalezenses têm uma visão positiva dele.

Quem, além de Lula e Bolsonaro, apoia André Fernandes e Evandro Leitão?

Evandro Leitão tem o apoio da ampla base do governo de Elmano de Freitas (PT) no Ceará, composta pelo PT, PSB, PSD, Republicanos, PP e MDB. Essas siglas venceram 164 dos 184 municípios cearenses no primeiro turno deste ano. Dessas siglas, os principais nomes são Camilo Santana, Elmano de Freitas, José Guimarães e o senador Cid Gomes (PSB-CE).

Na primeira rodada de votação, PSB e PT foram os maiores vencedores no Estado e garantiram a maioria dos municípios. O PSB venceu em 65 prefeituras, e o PT em 46, somados, totalizam 111 cidades cearenses.

Com Bolsonaro escanteado e trilhando uma campanha em que quer se mostrar como um candidato jovem disposto ao diálogo, André Fernandes investe nos apoios do ex-deputado federal Capitão Wagner (União) e do ex-prefeito Roberto Claudio (PDT), ambos conquistados no segundo turno.

A postura foi inicialmente criticada pela Juventude do partido, que publicou uma nota contra essa posição. Ciro Gomes, que se declara neutro, criticou o comunicado, e disse que “não será um puxadinho do PT”.

O diretório nacional reagiu apenas na semana passada. André Figueiredo, presidente do partido, que antes disse que acompanharia orientação do partido, decidiu apoiar Evandro. Poucos dias depois, o presidente licenciado da sigla, Carlos Lupi, publicou um vídeo em que criticou o apoio de pedetistas a André Fernandes.

Ainda decidiram manter a neutralidade o prefeito José Sarto (que teve 11,75% dos votos no primeiro turno) e Ciro Gomes. Governistas ouvidos pela reportagem interpretam essa neutralidade como um apoio velado a Fernandes. Entre outros motivos, eles apontam a exoneração de servidores da prefeitura que manifestaram apoio a Evandro.

Procurada, a assessoria de Sarto diz que as exonerações não têm nenhuma relação com as eleições. “Prova disso é que titulares de cargos importantes da gestão estão apoiando o Evandro Leitão e seguem em suas funções. Um exemplo emblemático é a secretária de educação, Dalila Saldanha. Ela foi candidata a vereadora e recebeu mais de 8 mil votos”, afirma.

O PDT vive uma profunda divisão. O Ceará, estado era o mais valioso da sigla. Em 2020, o partido conquistou 67 prefeituras — neste ano, venceu em apenas cinco cidades. Sarto, atual prefeito e com a máquina na mão, ficou na terceira posição no primeiro turno deste ano em Fortaleza.

A nível nacional o resultado é também desastroso. O PDT perdeu mais da metade das prefeituras em relação a quatro anos atrás. O número caiu de 311 para 148. Como mostrou a Coluna do Estadão, a reunião da bancada do PDT na Câmara dos Deputados após o resultado das eleições no primeiro turno teve clima de “terra arrasada”.

A expectativa é que o partido ainda perca mais quatro deputados federais e sete deputados estaduais. Todos esses são políticos que desejavam sair do PDT após a briga entre os irmãos Ferreira Gomes e apenas aguardam a janela partidária para poderem migrar sem demais punições.

Fortaleza é ‘tudo ou nada’ para o PL, que também passou por transformação como o PDT

Assim como o PDT, o PL no Ceará passou por uma profunda transformação. Antes base do governo Camilo Santana, o partido teve uma guinada à direita após a chegada de Bolsonaro e seus aliados. O resultado da mudança é que, em 2020 o PL elegeu 13 prefeitos e, neste ano, não elegeu nenhum. Uma vitória de André Fernandes em Fortaleza, porém, será “um tudo ou nada” e pode muda o resultado de um desastre para um grande sucesso.

“Fortaleza é a candidatura estratégica do PL. Se vencer Fortaleza, valerá por todas as outras cidades perdidas”, afirma Monalisa Soares Lopes, professora e pesquisadora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará (UFC).

A caça às bruxas dos aliados de Camilo intensificou em 2023, quando o deputado federal Yury do Paredão (MDB-CE), que era do PL, aparecer em uma foto fazendo o “L” em foto ao lado de Lula. Ele foi expulso do partido e foi chamado até de “transdeputado” por bolsonaristas.

No final do ano passado, Acilon Gonçalves, aliado de Camilo e agora sem partido, deixou a presidência do PL e o partido, abrindo espaço para o deputado estadual bolsonarista Carmelo Neto (PL) assumir o cargo. Com a saída de Acilon, outros integrantes deixaram a sigla.

Para o PT, vencer Fortaleza é uma demonstração da força de Camilo Santana e superação de desastre em 2020

Camilo Santana empreendeu esforços para assegurar o expressivo resultado eleitoral do PT no Ceará neste ano. Ele tirou férias de 23 de setembro a 7 de outubro para marcar presença em atos em diversas cidades cearenses. Agora de volta ao ministério da Educação, esteve novamente no Ceará nesta última semana antes da votação do segundo turno, no dia 27 de outubro.

Vencer Fortaleza, analisa Monalisa Soares Lopes, da UFC, assegura o posto a Camilo Santana de principal liderança política no Estado e o posiciona como um dos principais quadros petistas a nível nacional.

Significaria também para o PT expulsar de vez o resultado que teve em 2020, quando a sigla teve seu pior desempenho em eleições municipais e não elegeu nenhum prefeito nas capitais. Foi aqui, inclusive, que a sigla venceu a primeira capital, em 1985, com Maria Luíza Fontenele.

“Fortaleza está sendo muito visada porque é a chance mais provável de vitória. É muito importante ter Fortaleza, a quarta maior cidade do País, a primeira do Norte e do Nordeste”, afirma Monalisa.

O PT está no segundo turno em outras três capitais: Cuiabá, Porto Alegre e Natal. Em todas elas, pesquisas mais recentes indicam vantagem dos adversários petistas.