O MMA entre Zuckerberg e Elon Musk

Faz parte da batalha por likes postar e até odiar no X, ou velho Twitter. É ali que, entre tantos que seguem e são seguidos, nossos políticos postam suas verdades e muitas vezes saem correndo. Afoitos para postarem, eventualmente, revelam opiniões que deveriam guardar embaixo da cama, num armário qualquer. Há também, claro, os que aproveitam o espaço para marcarem posição, com calma e reflexão. Usam a rede social para fazerem declarações públicas. E há ainda os que usam o X como ringue de luta política.

Quem nunca perdeu ou usou o tempo para ler o que o ex-presidente Jair Bolsonaro postou, o que a Janja escreveu, com que personagem da série Naruto Geraldo Alckmin apareceu no X, as dicas do presidente do STF, Luis Roberto Barroso, cheias de mensagens e entrelinhas?

O print ali é eterno e as consequências do que postam deixam marcas para sempre. É do jogo, é da luta.

Não é de hoje que o dono do X se deu conta de que poderia ganhar ainda mais publicidade, chamando para a batalha o adversário, Mark Zuckerberg, dono da Meta (facebook, instagram, whatsapp.) Elon Musk desafiou Zuckerberg para um confronto num octógono. O desafio se deu ainda em junho, quando Zuckerberg anunciou o concorrente do X, o “micado” Threads.

Eis que hoje, Zuckerberg apareceu deitado em uma maca de hospital, com a franjinha penteada, chinelão de borracha e a perna imobilizada. Postou que rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA). Contou que estava treinando para uma luta de MMA no ano que vem, mas agora os planos serão adiados. E que não desistiu da luta.

Dono da META rompe ligamento do joelho.reprodução: @zuck

Uma vez, rompi o LCA. Fui derrubada por dois cachorros golden retrievers que pularam em mim para brincar. Doeu muito. No dia seguinte, trabalhando, ainda que com a perna imobilizada.

Fim da luta entre Musk e Zuck.

Fiquemos com as tretas e batalhas dos políticos locais.