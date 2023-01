Governador de SP, Tarcísio de Freitas, recua e vai à reunião de Lula com governadores

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) recuou e optou por ir a Brasília para reunião marcada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e governadores às 18h desta segunda-feira, 9. No início da manhã, a informação era de que o chefe do Executivo paulista iria se ausentar do encontro para acompanhar a situação dos municípios afetados pelas chuvas no Estado.

O encontro com Lula foi agendado após apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro invadirem e depredarem os prédios públicos do Congresso Nacional, do Superior Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto.

Tarcísio de Freitas no Palácio dos Bandeirantes. Foto: Alez Silva/Estadão

Neste domingo, 8, o governador paulista usou as redes sociais para repudiar os atos em Brasília. Segundo ele, “manifestantes perdem a legitimidade e a razão a partir do momento em que há violência nos atos”. O novo chefe do Executivo paulista assegurou que cenas como as vistas no Distrito Federal não serão admitidas no Estado. “Não admitiremos isso em SP!”, disse.

Para que o Brasil possa caminhar, o debate deve ser o de ideias e a oposição deve ser responsável, apontando direções. Manifestações perdem a legitimidade e a razão a partir do momento em que há violência, depredação ou cerceamento de direitos. Não admitiremos isso em SP! — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) January 8, 2023