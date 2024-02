Grupo à frente de empreiteira do orçamento secreto mira mercado bilionário da internet

Como tem mostrado o Estadão, os recentes investimentos em conectividade levantaram a cobiça do Centrão. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, conseguiu trocar, em janeiro, o presidente da Entidade Administradora da Conectividade de Escolas (Eace), que operacionaliza R$ 3,1 bilhões do Leilão do 5G. Segundo a Coluna do Estadão, quem acompanhou as discussões disse que o objetivo do ministro era direcionar os recursos aos prefeitos do seu partido, o União Brasil.

O Centrão colocou parentes e apadrinhados de políticos do grupo, sem experiência, na Telebras, com salários de até R$ 40 mil. A estatal integra um comitê do Governo Lula que vai definir como os bilhões da internet serão aplicados. No ano passado, expoentes do grupo político que integra o governo petista indicaram aliados para cargos-chave em diferentes níveis da companhia, por intermédio do senador Davi Alcolumbre (União-AP).

Outra frente de ampliação de redes de fibra óptica no Brasil se dá por meio de uma organização social que foi empoderada na gestão de Jair Bolsonaro e segue como uma “faz-tudo” no governo Lula. A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) é conhecida como “Codevasf da conectividade” por setores do Congresso, em referência à capilaridade e à pouca fiscalização dos órgãos de controle.