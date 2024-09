Pablo Marçal: o que leva parte do eleitorado de São Paulo apostar no nome do PRTB para a Prefeitura?

Ainda no contexto, Boulos alertou para “o risco de infiltração do crime organizado na Prefeitura de São Paulo”. Para o candidato do PSOL, esta dinâmica “já está acontecendo”, vide a situação da cracolândia, na região central da cidade, e dos contratos de ônibus da gestão de Nunes, alvos de investigação da Operação Fim da Linha, deflagrada em abril desde ano.

Segundo Boulos, a situação se agravaria diante do “elo de relações suspeitas” do entorno de Marçal. Para exemplificar o tema, o deputado citou o caso revelado pelo Estadão dos articuladores do ex-coach que, segundo a Polícia Civil paulista, trocavam carros de luxo por cocaína a mando do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Voto evangélico

Perguntado sobre a plataforma da campanha para os evangélicos, Boulos afirmou que já mantém pontes de relacionamento com o segmento, oriundas, inclusive, de sua vida egressa à política, com MTST.

“Pouca gente sabe, mas a maior parte das pessoas que fazem parte do movimento sem-teto são evangélicas”, disse o candidato do PSOL. “A forma de diálogo está sendo feita e seguirá sendo feita desta maneira, a partir da vida concreta das pessoas. E eu tenho o maior respeito pelo trabalho social que as igrejas evangélicas fazem”.

Segundo Boulos, sua campanha já recebeu o apoio de líderes de comunidades religiosas que reconhecem no programa do PSOL os “valores de solidariedade, de igualdade, e de soluções para os problemas que os fiéis destas igrejas vivem”.