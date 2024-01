Filho do governador de Santa Catarina desiste de assumir cargo no governo após repercussão negativa

Desembargador põe em dúvida planos de atentado a Moraes e ‘ameaça’ retirar ministro de ações do 8/1

Sebastião Coelho, aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e alvo do CNJ por suspeita de incentivar e financiar atos antidemocráticos, defendeu que Alexandre de Moraes deixe relatoria de inquéritos e ações penais dos protestos golpistas na Praça dos Três Poderes