Lula condecora campeões olímpicos de Paris-2024 com Medalha do Exército

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entregou nesta quinta-feira, 22 de agosto, a Medalha do Exército aos três medalhistas olímpicos de Paris-2024 que fazem parte do programa de alto rendimento do Exército brasileiro.

PUBLICIDADE Foram condecorados pelo presidente a judoca Beatriz Souza — que ganhou uma das três medalhas de ouro do Brasil em Paris —, a jogadora de vôlei Natália Pereira e o judoca Guilherme Schimidt. Lula entregou ao trio a Medalha Exército Brasileiro, que prestigia pessoas que praticaram atos em prol da Força.

Com patente de terceiro-sargento, os atletas recebem salários e os benefícios pagos aos militares. Também têm acesso às instalações do Exército para treinar seus respectivos esportes.

Natália foi medalhista de bronze com a seleção feminina de vôlei, Schimidt trouxe o bronze no judô por equipes mistas e, no mesmo esporte, Beatriz foi bronze na disputa por equipes e ouro na categoria acima de 78 kg.

Lula publicou um vídeo com declarações dos atletas, que agradeceram a honraria. A entrega das medalhas foi feita durante as celebrações do Dia do Soldado, nesta quinta.

Militares que trabalharam no RS são homenageados

Também nesta quinta, o 2º Batalhão de Aviação do Exército foi condecorado com a insígnia de bandeira da Medalha do Pacificador, que reconhece cidadãos que, em tempo de paz, cumprindo suas missões de caráter militar, se distinguiram por atos de coragem e bravura, colocando-se em risco de vida. O batalhão foi premiado em razão da sua participação nas ações de resgate durante as cheias no Rio Grande do Sul, em maio.

Outros 34 mil militares envolvidos nos resgates de mais de 71 mil pessoas e 10 mil animais foram homenageados.