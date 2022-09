Lula critica política de armas, mas diz que ‘tinha uma garruchinha 22′

SÃO PAULO - Em encontro com representantes do esporte, o candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou a política armamentista defendida pelo seu principal adversário, o presidente Jair Bolsonaro (PL). No entanto, admitiu que “tinha uma garrunchinha 22″, uma referência um modelo de revólver antigo.

“Eu, quando namorava, muito tempo atrás, eu tinha uma garruchinha 22. Eu namorava até às 23h30 e tinha que sair a pé. Era longe pacas e não tinha ônibus. Eu tinha uma garruchinha, colocava ela aqui dentro, tirava as balas com medo que elas estourassem alguma coisa aqui dentro e colocava as balas no bolso”, afirmou o ex-presidente.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva abraça ex-jogadora de vôlei Ana Moser durante encontro com representantes do esporte, em São Paulo Foto: Carla Carniel/Reuters - 27/09/2022

“Se um cara viesse para cima de mim, eu falava: ‘oi, pera aí, deixa eu colocar as minhas balas aqui (...) Mas não tem necessidade, quem não sabe usar arma”, emendou.

Durante o encontro, o ex-presidente afirmou que, por meio da política armamentista do atual governo, “quem está comprando armas é o narcotráfico e crime organizado”.

