Lula diz que ato na Avenida Paulista de apoio a Bolsonaro ‘foi uma manifestação grande’

Enquanto a Secretaria de Segurança Pública (SSP) estima que 600 mil pessoas estiveram presentes, o Monitor do Debate Político no Meio Digital, projeto de pesquisa da Universidade de São Paulo (USP), calculou 185 mil manifestantes durante o pico do protesto. Apesar das divergências, o presidente afirmou em entrevista ao programa É Notícia, que será exibida nesta terça-feira na RedeTV!, que “eles fizeram uma manifestação grande em São Paulo”.

O presidente também afirmou que o pedido de anistia de Bolsonaro para os réus e condenados pelos ataques de 8 de Janeiro, é uma confissão da tentativa de golpe de Estado. “Quando o cidadão lá pede anistia, ele está dizendo: ‘Não, perdoe os golpistas.’ Está confessando o crime”, declarou.