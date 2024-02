Veja os aliados de Jair Bolsonaro que foram ao ato na Avenida Paulista neste domingo

O ato em apoio a Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista neste domingo, 25, reuniu deputados estaduais, deputados federais, senadores e governadores aliados do ex-presidente. Do trio elétrico em uma das vias mais importantes da capital paulista, alguns deles discursaram para uma multidão de 600 mil pessoas, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

O ex-chefe do Executivo convocou a manifestação após se tornar alvo de investigação da Polícia Federal (PF) sobre a suposta participação dele em tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Ato pró-Bolsonaro reuniu apoiadores do ex-presidente na Avenida Paulista neste domingo, 25 Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Veja quem esteve presente no ato em apoio a Jair Bolsonaro.

Governadores e vices

Jorginho Mello (PL-SC);

Romeu Zema (Novo-MG);

Ronaldo Caiado (União Brasil-GO);

Tarcísio de Freitas (Republicanos–SP);

Celina Leão (PP-DF), vice-governadora;

Felício Ramuth (PSD-SP), vice-governador.

Senadores

Carlos Heinze (PP-RS);

Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro;

Cleitinho (Republicanos-MG);

Flávio Bolsonaro (PL-RJ);

Jorge Seif (PL-SC);

Magno Malta (PL-ES);

Marcos Pontes (PL-SP), ex-ministro de Ciência e Tecnologia de Bolsonaro;

Marcos Rogério (PL-RO);

Marcos do Val (Podemos-ES);

Rogério Marinho (PL-RN), ex-ministro do Desenvolvimento Regional de Bolsonaro.

Deputados federais

Alberto Fraga (PL-DF);

Alexandre Ramagem (PL-RJ), pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro;

André Fernandes (PL-CE);

Carla Zambelli (PL-SP);

Carlos Jordy (PL-RJ), pré-candidato à prefeitura de Niterói;

Carlos Portinho (PL-RJ);

Caroline de Toni (PL-SC);

Delegado Eder Mauro (PL-PA);

Eduardo Pazuello (PL-RJ);

Gilvan da Federal (PL-ES);

Gustavo Gayer (PL-GO), pré-candidato à prefeitura de Goiânia;

Helio Lopes (PL-RJ);

Marcel van Hattem (Novo-RS);

Marco Feliciano (PL-SP);

Nikolas Ferreira (PL-MG);

Ricardo Salles (PL-SP), ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro;

Sargento Fahur (PSD-PR).

Deputados estaduais

Caporezzo (PL-MG), deputado estadual;

Delegada Sheila (PL-MG), deputada estadual;

Lucas Bove (PL-SP), deputado estadual;

Tomé Abduch (Republicanos-SP), deputado estadual.

Outras autoridades

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo e pré-candidato à reeleição;

Marina Helena (Novo), pré-candidata à Prefeitura de São Paulo;

Padre Kelmon (PRD), ex-presidenciável e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo;

Arthur Virgílio, ex-senador e ex-prefeito de Manaus;

Deltan Dallagnol (Novo-PR), deputado cassado;

João Roma (PL-BA), ex-ministro da Cidadania de Bolsonaro;

Major Vitor Hugo (PL-GO), ex-deputado federal;

Marcelo Queiroga (PL-PB), ex-ministro da Saúde de Bolsonaro.

Quem discursou no ato

Além do ex-presidente, que foi o último a falar, discursaram no ato a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, os deputados federais Gustavo Gayer (PL-GO) e Nikolas Ferreira (PL-MG), o senador Magno Malta (PL-ES), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e Malafaia.

PUBLICIDADE O primeiro discurso foi de Michelle, em fala permeada por referências bíblicas. “Por um bom tempo fomos negligentes a ponto de falarmos que não poderia misturar política com religião, e o mal tomou o espaço. Chegou o momento da libertação”, disse a ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, braço feminino da legenda. Em seguida, falaram ao público na Paulista Gustavo Gayer e Nikolas Ferreira, parlamentares do PL na Câmara. Gayer, que é pré-candidato a prefeito de Goiânia, enfatizou o número de presentes na Paulista. “Hoje, um recado está sendo dado, e o recado é: ‘Nós não vamos parar, nós não vamos desistir’”, disse.

Nikolas Ferreira discursou em seguida e conclamou um possível retorno de Jair Bolsonaro à Presidência, ainda que o ex-presidente esteja inelegível até 2031. ”Nossos filhos e os filhos dos nossos filhos verão um Brasil verde e amarelo”, afirmou.

Quem fechou a tríade de parlamentares do “núcleo duro” do bolsonarismo foi o senador Magno Malta. Pastor, ele fez um discurso com referências cristãs, assim como a ex-primeira-dama. “A diferença entre nós e eles é que o mar (Vermelho, referência bíblica) fica revolto a nós. A diferença é que Jesus está no nosso barco”, disse, na breve intervenção.

Tarcísio de Freitas, na sequência, fez elogios efusivos a Bolsonaro, seu padrinho político. “Bolsonaro não é mais um CPF, não é mais uma pessoa”, disse o governador de São Paulo, para quem o ex-presidente passa a representa um “movimento”.

O chefe do Executivo estadual discursou em nome dos outros governadores presentes: Ronaldo Caiado (União), de Goiás, Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina, e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais.

O entorno político dele se envolveu diretamente no chamamento ao ato. Arthur Lima, secretário-chefe da Casa Civil de São Paulo, convocou manifestantes às ruas por meio das redes.

Bolsonaro é um 'movimento', disse Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo Foto: Taba Benedicto/Estadão

A Silas Malafaia, que não possui cargo eletivo, coube o discurso mais inflamado. Com constantes ressalvas de que não discursava em ataque ao Supremo Tribunal Federal (STF), o pastor fez críticas contundentes à Corte.

“Alexandre de Moraes disse que a extrema direita tem que ser combatida na América Latina. Como um ministro do STF tem lado?”, criticou o pastor, que também mirou Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo. “Ministro Barroso disse: ‘Nós derrotamos o bolsonarismo’. Isso é uma vergonha. É uma afronta ao povo”, afirmou Malafaia ao público na Paulista.

Segundo o pastor, se Bolsonaro for preso, o “destruído” não será o ex-presidente. “Você vai sair de lá exaltado. Se eles te prenderem, não vai ser para a sua destruição, mas para a destruição deles. Você vai sair de lá exaltado.”

Em discurso que fechou o ato, Jair Bolsonaro negou liderar uma articulação golpista depois da derrota nas eleições. “Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração. Nada disso foi feito no Brasil. Por que continuam me acusando de golpe?”, disse. “Golpe usando a Constituição? Deixo claro que estado de sítio começa com presidente convocando conselho da República. Isso foi feito? Não.”