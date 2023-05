Lula sinaliza contrariar Marina sobre exploração de petróleo na foz do Amazonas: ‘Difícil não poder’

HIROSHIMA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou, neste domingo, 21, durante viagem ao Japão, que pode contrariar a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e tomar partido em favor da ala do governo que apoia a autorização da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. “Acho difícil ter problema em explorar petróleo a 500 quilômetros da Amazônia”, disse Lula.

Ainda assim, Lula declarou que, se riscos reais forem identificados, haverá veto à exploração. “Se extrair petróleo na foz do rio em alto-mar tiver problema, certamente não será explorado”, afirmou.

Lula foi convidado para participar da cúpula do G-7, grupo dos países mais ricos do mundo, no Japão Foto: Takashi Aoyama/via Reuters

O Estadão revelou que o processo de exploração pela Petrobras na foz do Amazonas colocou em lados opostos ministros do governo Lula. De um lado, Marina chegou a comparar o episódio com a polêmica construção da usina de Belo Monte, em Altamira (PA). De outro, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da estatal, Jean Paul Patres, pressionam pela liberação da exploração.

Na segunda-feira, 15, Silveira defendeu o projeto e disse que o pretexto de um “pseudorrisco” não pode impedir a prospecção para que se tenha “conhecimento científico das potencialidades e riquezas naturais”. “O que se discute neste momento não é a exploração dos diversos poços daquela região. Se discute a autorização para pesquisar uma reserva da margem equatorial. Se nós vamos fazer a exploração dessas potencialidades ou não, é uma decisão a ser tomada em outro momento pelo governo brasileiro”, disse.

O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho, no entanto, decidiu barrar o pedido da Petrobras. A estatal se mostrou surpresa com a decisão e assegurou que vai recorrer.

A decisão de Agostinho seguiu a área técnica do órgão e, portanto, deu a vitória à Marina até aqui. O Ibama apontou também haver “inconsistências identificadas sucessivamente” e “notória sensibilidade socioambiental da área de influência e da área sujeita ao risco”, destacando a necessidade de “avaliações mais amplas e aprofundadas”.