Mais de 100 entidades assinam manifesto da Fiesp em defesa da democracia; veja lista

O manifesto articulado pela Federação das Indústrias do Estadão de São Paulo (Fiesp) em defesa da democracia, que será publicado nesta quinta-feira, 4, nos principais jornais do País, tem adesão de mais de 100 entidades, segundo lista preliminar obtida pelo Estadão. Entre os signatários estão a Câmara Americana de Comércio (Amcham) e a Fundação Fernando Henrique Cardoso. Segundo a assessoria da Amcham, a entidade representa cerca de 4 mil empresas no Brasil, que juntas somam um terço do PIB Brasileiro.

Centrais sindicais também assinam o texto, como a CUT, além de entidades ligadas à proteção ambiental, como Greenpeace e WWF.

Membros da organização do manifesto consultados demonstraram frustração com o fato de a Ordem dos Advogados do Brasil nacional não ter assinado o texto – e por não ter se declarado a favor do movimento até o momento.

A seccional de São Paulo da OAB é uma das signatárias do manifesto da Fiesp. Na lista do manifesto em defesa da democracia estão também as já esperadas assinaturas da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), por exemplo, e a ausência também já sabida de grandes confederações, como as confederações nacional da indústria (CNI), comércio (CNC) e transportes (CNT).

Sede do TSE em Brasília; manifesto faz defesa do sistema eleitoral Foto: Joédson Alves/EFE

“As eleições são um momento decisivo na vida democrática de um país. Muito estará em jogo nas eleições deste ano no Brasil, e nós da Amcham reforçamos a confiança no sistema eleitoral brasileiro. Como entidade centenária, entendemos também a importância do setor privado se manifestar de maneira apartidária e independente, bem como contribuir de forma ativa para o debate público do Brasil que desejamos e sonhamos”, disse o presidente do Conselho de Administração da Amcham Brasil, Luiz Pretti, em nota enviada por sua assessoria.

À medida que a iniciativa ganha força e mais adesões, a organização do ato toma novas proporções. Dois eventos estão programados para acontecer no dia 11 de agosto, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), para manifestar a defesa do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral e do respeito ao Estado de Direito.

Há grupos que têm organizado uma marcha durante a manhã, para reunir apoiadores em caminhada até o Largo de São Francisco. A organização dos eventos reuniu-se com representantes da Secretaria de Segurança Pública, dos bombeiros e de órgãos de trânsito nos últimos dias para organizar o ato.

Nesta quarta-feira, a Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, movimento que reúne mais de 300 representantes de empresas do agronegócio, setor financeiro, sociedade civil e academia, divulgou uma nota em favor da democracia e do processo eleitoral brasileiro. O documento será enviado ao STF, ministérios, membros do Congresso, embaixadas, bancos e instituições de desenvolvimento. O agronegócio vinha sendo cobrado por não ter aderido à iniciativa gestada na Faculdade de Direito da USP e na Fiesp.

Veja lista preliminar de signatários do manifesto

Academia Brasileira de Ciências

Academia Paulista de Direito

Academia Paulista de Letras

Anistia Internacional

Associação Advogadas e Advogados Públicos para a Democracia

Associação Artigo 19

Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos

Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel

Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base

Associação Brasileira das Agências de Comunicação

Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados

Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biossimilares

Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais

Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas

Associação Brasileira de Economistas Pela Democracia

Associação Brasileira de Imprensa

Associação dos Advogados de São Paulo

Associação Nacional de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior

Câmara Americana de Comércio

Central de Sindicatos Brasileiros

Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil

Central Sindical dos Trabalhadores

Central Única dos Trabalhadores

Centro Brasileiro de Análise e Planejamento

Centro Brasileiro de Relações Internacionais

Centro de Debate de Políticas Públicas

Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdades

Centro de Liderança Pública

Clube de Engenharia do Brasil

Coalizão Negra por Direitos

Comissão Arns de Direito Humanos

Comitê Em Defesa da Democracia e Estado Democrático e de Direito

Conectas Direitos Humanos

Democracia em Xeque

Federação Brasileira de Bancos

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

Federação Nacional de Saúde Suplementar

Força Sindical

Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Fundação Fernando Henrique Cardoso

Greenpeace

Grupo de Institutos, Fundações e Empresas

Grupo de professores pela Democracia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo

Grupo Tortura Nunca Mais

Indústria Brasileira de Árvores

Instituto Akatu

Instituto Brasileiro de Ciências Criminais

Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional

Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor

Instituto da Mulher Negra

Instituto de Direito Financeiro

Instituto de Estudos Culturalistas

Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial

Instituto de Estudos para Políticas de Saúde

Instituto de Referência Negra Peregum

Instituto dos Advogados Brasileiros

Instituto dos Advogados de São Paulo

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social

Instituto Marielle Franco

Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social

Instituto Pro Bono

Instituto Socioambiental

Instituto Sou da Paz

Instituto Vladimir Herzog

Movimento de Defesa da Advocacia

Nova Central Sindical de Trabalhadores

Ordem dos Advogados de São Paulo

Pacto pela Democracia

Pensamento Nacional das Bases Empresariais

Pontifícia Universidade Católica São Paulo

Pública Central dos Servidores

Rede de Ação Política pela Sustentabilidade

Sindicato da Indústria da Cerâmica de Louça de Pó de Pedra, da Porcelana e da Louça de Barro no Estado de São Paulo

Sindicato da Indústria de Artigos e Equipamentos Odontológicos, Médicos e Hospitalares

Sindicato da Indústria de Beneficiamento e Transformação de Vidros e Cristais Planos do Estado de São Paulo

Sindicato da Indústria de Calçados de Jaú

Sindicato da Indústria de Chapas de Fibra e Aglomerados de Madeira do Estado de São Paulo

Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo

Sindicato da Indústria de Especialidades Têxteis do Estado de São Paulo

Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos

Sindicato da Indústria do Milho, Soja e Seus Derivados no Estado de São Paulo

Sindicato da Indústria do Mobiliário de São Paulo

Sindicato das Indústrias de Calcário e Derivados para Uso Agrícola do Estado de São Paulo

Sindicato das Indústrias de Cerâmica Sanitária do Estado de São Paulo

Sindicato de Perfumaria e Artigos de Toucador no Estado de São Paulo

Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Estabelecimentos de Saúde do Estado de São Paulo

Sindicato dos Professores do Distrito Federal

Sindicato Indústria Lâmpadas Aparelhos Elétricos Iluminação Estado São Paulo

Sindicato Indústria Mármores Granitos Estado São Paulo

Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore

Sindicato Nacional da Indústria de Café Solúvel

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

Todos pela Educação

União Geral dos Trabalhadores

União Nacional dos Estudantes

Universidade de São Paulo

Universidade Estadual de Campinas

Universidade Estadual Paulista

WWF