A chegada da primeira unidade do blindado ao Brasil teve de superar a decisão do governo do primeiro-ministro alemão Olaf Scholz de reter o equipamento no porto de Hamburgo. As autoridades alemãs negaram se tratar de um embargo. A aduana daquele país justificou a medida alegando a falta de uma guia de transporte do Ministério Federal de Assuntos Econômicos e Ação Climática, o BMWK (sigla alemã para Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz).

O impasse começou no dia 28 de maio. Fazia quatro dias que a fábrica da Iveco, em Bolzano, no norte da Itália, havia enviado por terra o blindado até porto alemão de Hamburgo, onde a navio o aguardava para trazê-lo para o Brasil, a fim de passar por testes no Centro de Avaliações do Exército (CAEx), no Rio. Segundo a Iveco, os alemães verificaram que o despachante não havia solicitado a autorização de transporte do veículo pelo país. O pedido foi feito ao BMWK, em 31 de maio.

No dia 20 de junho, quando finalmente o blindado devia ser embarcado, a operação foi suspensa. No dia seguinte, a fabricante do Centauro II-BR enviou carta ao Exército brasileiro na qual informava a decisão dos alemães. Esperava-se que tudo se resolvesse em questão de dias, caso tudo dependesse apenas da obtenção da autorização de transporte. Havia a desconfiança de que fatores geopolíticos estivessem por trás da ação da autoridade portuária alemã.