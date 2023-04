Indicação de França para embaixada do Canadá desagrada diplomatas

O ex-chanceler Carlos França está prestes a ser indicado embaixador do governo Lula no Canadá - só espera pelo agreement canadense. A indicação foi feita mesmo após ele ter testemunhado a favor de Jair Bolsonaro na ação que corre no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e que acusa o ex-presidente de abuso de poder na eleição.

O ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-chanceler Carlos França durante encontro com empresários em Moscou. Foto: Alan Santos/ PR

Outro que não pode reclamar é Ernesto Araújo. O antecessor de França no cargo publicou em suas redes, em dezembro, que o País iria “mergulhar no caos” com a eleição de Lula. Diplomatas esperavam que ele fosse alvo de um processo administrativo disciplinar por falas contra o Estado. Não recebeu sequer advertência.

Auxiliares do chanceler Mauro Vieira dizem que ele não pretende reproduzir a caça às bruxas, como fez Ernesto. Na ocasião, diplomatas de alto nível foram enviados a postos de menor relevo, inclusive o próprio Vieira.