Centrais querem reforma para expurgar sindicatos de fachada

Nas sugestões que preparam para a reforma sindical, as centrais propõem a criação de câmaras de autorregulação, vinculadas ao Ministério do Trabalho, para fiscalizar as entidades que representam trabalhadores e empresas. A ideia é expurgar sindicatos sem representatividade, criados apenas para acessar recursos de contribuições.

Centrais sindicais em Brasília. Foto: Estadão

FILTRO. Uma das exigências será a de que os presidentes dos sindicatos não poderão ficar no cargo por mais de 4 anos. As câmaras de trabalhadores e empregadores ficariam subordinadas ao Conselho Tripartite de Relações de Trabalho, a ser composto também pelo governo. A estrutura daria as regras para negociações coletivas e mediaria conflitos, quando provocada. As centrais acreditam que o órgão reduziria a judicialização.

AGENDA. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, quer discutir a proposta ainda no 1º semestre