Centrais sindicais querem reduzir juros do consignado e apoiam proposta de Lupi

As centrais sindicais se posicionaram favoravelmente à proposta do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, de reduzir os juros do crédito consignado. Em nota, os representantes dos trabalhadores defenderam o projeto do senador Paulo Paim (PT-RS) que prevê teto de 15% ao ano para essa modalidade de empréstimo.

Protesto reúne 15 mil pessoas em ato das centrais sindicais na Av. Paulista, em São Paulo Foto: Nilton Fukuda/AE

“O cenário de desemprego, fome e aumento do custo de vida torna ainda mais importante a redução das taxas de juros e a redução da margem consignável.”

Eles também defendem alterar a composição do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), para garantir paridade de representação do setor patronal e das centrais sindicais.