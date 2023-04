Governo vai testar em 4 rodovias mediação do TCU para evitar devolução de concessões

O Ministério dos Transportes vai levar à conciliação do TCU quatro contratos de rodovias que foram concedidas e que estão em desequilíbrio financeiro – a seleção será publicada em Diário Oficial na semana que vem. Eles funcionarão como um piloto para os demais contratos cujos empresários ameaçam devolver a concessão para o governo. Um dos critérios de escolha foi os de menor desequilíbrio financeiro.

O Tribunal de Contas da União.

TESTE. Três contratos estão com a situação mais adiantada e podem entrar na seleção: MS Via (Mato Grosso do Sul), ECO 101 (Espírito Santo) e Fluminense (Rio de Janeiro).