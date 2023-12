Marinha adota Starlink no maior navio da frota, mas diz não dar informação militar a Elon Musk

BRASÍLIA - A Marinha decidiu usar a internet da Starlink em alguns dos principais navios da frota, alegando interesse experimental na tecnologia de Elon Musk. Apesar de ter recorrido aos serviços para ter conexão nas embarcações em alto mar, o Comando da Força Naval afirma que não permitirá o tráfego de informações militares pelos satélites do bilionário.

A expansão global da SpaceX, dona da rede de satélites Starlink, já motivou alertas de organismos internacionais e de especialistas por causa da hegemonia de Elon Musk nas telecomunicações mundiais. Ao garantir internet em localidades remotas da Terra, o bilionário passou a ser decisivo na geopolítica e a influenciar até desdobramentos das guerras modernas. A tecnologia da Starlink também está presente na Amazônia desde 2022, depois que Musk visitou o Brasil e mostrou interesse em “conectar” a região.

Com capacidade para receber aeronaves, o Navio-Aeródromo Multipropósito Atlântico, da Marinha do Brasil, é a maior embarcação da frota militar nacional Foto: Divulgação/Marinha do Brasil

Segundo a explicação da Marinha para o uso da tecnologia em sua frota, a Starlink está sendo testada e vai apenas “complementar os sistemas de comunicação dos navios”, sem substituir nenhuma “tecnologia de comunicação ou conectividade de bordo aplicada à Defesa”.

“Nenhuma estação de trabalho na qual trafegam dados militares terá acesso à rede Starlink, bem como nenhum documento de natureza militar será recebido ou transmitido por essa rede”, afirmou a Força ao Estadão.

A tecnologia será usada para internet com fins ostensivos, sendo completamente segregada das redes de bordo e demais redes de dados. Assim, informações tipicamente militares não serão transmitidas ou recebidas pelos satélites da Starlink. Ademais, com o propósito de assegurar a integridade das redes de dados e de comunicações da Marinha do Brasil, propriamente militares, todas as medidas pertinentes para proteção das informações digitais serão adotadas” Marinha, em nota

Os kits da Starlink foram adquiridos para o Navio Aeródromo Multipropósito Atlântico, a maior embarcação do País; para o Navio de Apoio Oceanográfico Ary Rongel, do Programa Antártico Brasileiro; e para o Navio-Patrulha (NPa) Maracanã, principal embarcação da Marinha para o patrulhamento na faixa compreendida entre os estados de São Paulo e Paraná. Os novos equipamentos de internet e o serviço custarão à Marinha, ao todo, R$ 149 mil para o período de um ano.

Navio Ary Rongel, da Marinha, é usado para pesquisas científicas Foto: Divulgação/Marinha do Brasil

Segundo os militares, a Starlink no navio de pesquisas permitirá mais segurança. “Contribuirá significativamente para a segurança da navegação como mais um meio de acesso a produtos de previsão meteorológica disponíveis na internet, especialmente face ao contexto de condições meteorológicas severas que são enfrentadas durante a prolongada permanência do navio no continente Antártico. Além disso, o recurso será importante ao contribuir para a salvaguarda da vida humana no mar, com a possibilidade de uso da telemedicina em uma região de escassos recursos sanitários, como é o caso da Antártica”, informou o Comando.

A chegada em equipamentos militares da Marinha é mais um passo da entrada da Starlink na estrutura oficial do Brasil. Como mostrou o Estadão, uma embarcação localizada no Pará que serve para atendimento médico por teleconferência também recebeu os equipamentos de Musk e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conheceu e avalizou pessoalmente o serviço.

A instalação da antena de Elon Musk no navio de fins sanitários foi providenciada pelo Ministério das Comunicações e pela Rede Nacional de Pesquisa (RNP), uma organização social que foi empoderada na gestão de Jair Bolsonaro (PL) e que continua ganhando espaços sob Lula. Apesar do contrato de R$ 2,7 bilhões com o governo federal, a RNP é desconhecida do grande público e submetida a regras menos duras de controle e transparência.

Lula participa de teleconferência dentro do Navio Abaré, da Ufopa, com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, a reitora da Ufopa, Aldenize Xavier, e a primeira-dama, Janja da Silva. Serviço funciona com internet da Starlink e foi pessoalmente testado e aprovado pelo presidente Foto: Rafael Miranda/Ufopa

A influência geopolítica de Musk

Na Ucrânia, Elon Musk se ofereceu como garantidor das comunicações após ataques da Rússia e toda a operação militar ucraniana passou a depender dele. A conta da ajuda foi apresentada ao governo dos Estados Unidos, com pedido de financiamentos. Em setembro, Musk reforçou que seria impossível atender pleito de Volodimir Zelensky de usar a tecnologia para um contra-ataque a uma base naval russa na Crimeia.

Dono da rede social X, o antigo Twitter, Musk é acusado de incentivar publicações antissemitas. Em outubro, ele visitou em Israel local atacado pelo Hamas em um esforço para dissipar as críticas. Em seguida, foi convidado pelo Hamas para “ver a extensão dos massacres e da destruição cometidos contra o povo de Gaza”.

A agência espacial norte-americana (Nasa) já manifestou preocupações com o crescimento exponencial da empresa de Musk. Ele já lançou cerca de 5 mil satélites no espaço. Explorando uma falta de regulação mundial, o bilionário pretende chegar a 42 mil para cobrir cada canto do planeta. A tecnologia já afeta pesquisas astronômicas e desperta receios sobre eventuais interferências em outros sistemas.

Uma explicação sobre os riscos

O diretor-executivo do Instituto de Tecnologia & Sociedade, Fabro Steibe, explica que em serviços de internet como o de Elon Musk, com sede nos Estados Unidos, o Brasil não tem controle da infraestrutura de dados. O empresário tem controle absoluto sobre a tecnologia e sobre os dados que a tecnologia gera.

“Quando você está nessa rede de satélite, você enxerga nada, você está no escuro. Você tem uma empresa que pode enxergar muito, pode enxergar onde tem ou não tem pessoas, pode adotar padrões criptográficos que não são padrão de mercado”, explica.

Como já mostrou o Estadão, a Starlink tem se popularizado na Amazônia e entrado em compras públicas de governos por se apresentar como solução para conectar áreas remotas. “É mais ou menos você dizer que a empresa do Musk sabe tudo que acontece na Amazônia e o governo não”, frisou o especialista.

O ITS é um instituto de pesquisa independente, sem fins lucrativos e que atua como consultor especial da Organização das Nações Unidas (ONU). Professores e pesquisadores de instituições como Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) e da PUC-Rio integram a entidade.

Kits de antenas comprados sem licitação

Os kits da Starlink que foram para os três navios da Marinha foram comprados com dispensa de licitação. “A Lei nº 14133/2021 prevê, em seu artigo 75, a possibilidade de dispensa de licitação para contratações que envolvam valores inferiores a R$ 57.208,33, no caso de serviços”, informou o Comando.

Para o navio-aeródromo, o Comando da Marinha comprou o dispositivo por R$ 37.860, para um período de três meses, da ACSA Comércio de Equipamentos e Serviços, uma firma comercial de variedades que já vendeu até marmitas para cerimônias do Exército.

O dono da empresa, Alan Cristino Alves, disse que não poderia informar como teve acesso ao equipamento para vender aos militares, por questão estratégica. Segundo ele, a empresa não fará novas vendas do produto porque “a burocracia da Starlink acaba dificultando um pouco”.

Para o navio de pesquisas, o kit marítimo da Starlink custou R$ 54 mil, para um período de seis meses. O produto foi vendido pela Alvarenga e Linhares Comércio e Serviços, uma pequena empresa do interior do Rio de Janeiro. O responsável pela empresa disse ter comprado o kit de um revendedor de Manaus. O Ary Rongel é o responsável por permitir pesquisas científicas do Brasil na Antártica.

A compra mais recente, para o Navio Maracanã, foi feita no final de outubro pelo Comando do Grupo de Patrulhamento Naval do Sul Sudeste. Pelos equipamentos, serão desembolsados R$ 57.200,64, para uso do serviço por 12 meses.