Entre a próxima segunda-feira, 12, e sexta-feira, 16, Michelle e Damares vão percorrer igrejas de Orlando e Pompano Beach, na Flórida, Atlanta, na Geórgia, e Boston, em Massachusetts. Ao Estadão, a assessoria de Damares informou que mesmo com a operação da PF, que apreendeu o passaporte de Bolsonaro e mandou prender quatro de seus assessores mais próximos, a agenda está “sem alterações e mantida”.

A turnê se chama “Encontro das Mulheres Protagonistas” e possui ingressos que variam entre US$ 45 e R$ 95, ou R$ 225 a R$ 474 na cotação atual da moeda americana. Além do ticket, são cobrados de US$ 8 a US$ 15 em impostos, o equivalente a R$ 75 no valor mais alto.

Quem pagar o valor mais caro terá direito a uma entrada antecipada, um livro da senadora e um “meet and greet”, onde o pagante pode conhecer as palestrantes e tirar fotos com elas.