‘Ministro Alexandre de Moraes é um criminoso’, diz Malafaia em ato com Bolsonaro no Rio

O pastor Silas Malafaia, organizador do ato em prol dos condenados e denunciados pelo ataques de 8 de Janeiro, chamou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de “criminoso” e de “ditador”, em ato ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) neste domingo, 16.

“O ministro Alexandre de Moraes é um criminoso. Vamos às provas. Há quase seis anos ele passou a presidir um inquérito de fake news. Esse inquérito é imoral e ilegal porque não tem a participação do ministério público, artigo 129 da Constituição. Alexandre de Moraes estabelece o crime de opinião. Ele rasga o artigo 5, inciso 4, da Constituição, a liberdade de expressão, e estabelece a censura”, afirmou Malafaia em discurso na orla da Praia de Copacabana.

O presidente Jair Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia durante ato neste domingo, 16, no Rio de Janeiro. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

PUBLICIDADE O pastor afirma que Moraes cometeu uma “sequência de crimes”. “Ele cerceia as redes sociais de políticos, prende gente por opinião. Tem gente exilada por opinião. Uma sequência de crimes desse ditador”, complementa o pastor, ecoando o discurso da defesa de Bolsonaro, que diz que Moraes cometeu abusos no inquérito do golpe. O ex-presidente foi denúnciado pela Procuradoria Geral da República como “líder” de plano golpista.

Publicidade

Malafaia ainda cita as recentes decisões do ministro no caso do ex-ajudante de ordens da Presidência, tenente-coronel Mauro Cid. Segundo o pastor, Moraes coagiu Cid.

“O Brasil viu o que Alexandre de Moraes fez com o coronel Cid. ‘olha, já tem uma ordem de prisão contra você, se você não atender o que a gente está falando, a tua família, a sua mulher e a tua filha, nós vamos continuar o processo’. Isso também é abuso de autoridade”, disse.

Como mostrou o Estadão, os ataques ao ministro e ao STF ficariam a cargo de Malafaia e aliados de Bolsonaro. Em discurso no ato de setembro de 2024 na Avenida Paulista, Malafaia chegou a defender o impeachment de Moraes, afirmando que o ministro deveria ser preso. “Lugar de criminoso é na cadeia”, disse na ocasião.

Malafaia saiu em defesa dos envolvidos nos ataques de 8 de Janeiro.

“Não existe golpe contra prédios. É dano ao patrimônio público. Golpe é para quem está no poder. Lula estava livre e solto em Araraquara, ninguém tentou nada contra ele”, disse o pastor. E alegou que Bolsonaro não tem qualquer relação com a suposta tentativa de golpe de Estado.

Publicidade

“Como é que Jair Messias Bolsonaro é colocado no inquérito de golpe se ele estava nos Estados Unidos. Pato Donald, Mickey, Tio Patinhas? Bolsonaro estava na América. Eu pergunto: ‘Cadê as conexões? Onde estão as provas de que Bolsonaro estava na América comandando essas pessoas?’”