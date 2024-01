Ministro do STF publica mensagem contra Hamas em viagem a Israel

O ministro foi um dos convidados pela Confederação Israelita do Brasil (Conib) e pela StandWithUs Brasil, organização israelense voltada para a educação, que organizaram uma visita de magistrados a Israel. O objetivo foi mostrar a situação do país, que vive um conflito com Hamas desde outubro do ano passado. A viagem é custeada integralmente pelas duas entidades.

Mendonça foi o único ministro do STF a viajar para Israel e está lá desde segunda-feira, 22. Evangélico da Igreja Presbiteriana Esperança de Brasília, o ministro foi indicado para a Suprema Corte pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com apoio de evangélicos.