Neste ano, os recursos da Força, de R$ 1,809 bilhão, já foram inferiores aos de 2023, que ficaram em R$ 2,714 bilhões. Com o novo bloqueio e contingenciamento, de acordo com os números do Portal da Transparência, o Exército vai perder mais R$ 369,4 milhões, somando os valores do PAC com as despesas discricionárias. Dessa forma, o recurso disponível em 2024 estará muito aquém da série histórica executada nos últimos anos — e estamos falando das despesas discricionárias, que são as do dia a dia.

E os cortes comprometem os três pilares considerados mais importantes para o Exército, como Infraestrutura (imóveis, material etc.), Estoques Estratégicos (munição, rações de combate, combustível etc.) e Preparo (treinamentos, cursos e preparação do pessoal). Dos três pilares, a Força busca preservar o Preparo, embora com muitas restrições. Não será possível, por exemplo, a realização de exercícios anteriormente planejados para serem executados durante este ano. E assim por diante.

Para muitos militares, a conta do corte significa um risco de colapso na sustentabilidade da Força Terrestre. Mas, na solenidade deste Dia do Exército antecipado (a data é 25 de agosto), com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, só haverá espaço para a festa.