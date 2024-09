No início da semana chegou a ser cogitado que Lula viria a São Paulo, onde participaria de um ato com o candidato Guilherme Boulos (PSOL). O cancelamento da visita levou muitos petistas a especularem que Lula não viajaria por que sua constante presença em São Paulo estava causando ciumeira nos candidatos petistas de outros Estados. Quem conhece Lula minimamente sabe que as intrigas do PT costumam passar ao longe dele e que, já mais do que uma vez, disse que Boulos é o “candidato do PSOL, PT etc”.

Portanto, até o final da semana, Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que fez parte da comitiva, terão que encontrar uma fórmula muito rapidamente que restrinja a jogatina de 24 milhões de brasileiros. A situação é considerada mais do que alarmante, em especial, por estar consumindo os recursos de cino milhões de beneficiários do Bolsa Família que, também segundo o Banco Central, já enviaram às bets via Pix R$ 3 bilhões. Entre as medidas já anunciadas pela Fazenda para conter aquilo que Haddad classifica como “uma pandemia de apostas eletrônicas” está a suspensão das operações das bets que ainda não pediram autorização para funcionarem no País. O ministro também promete fazer um pente-fino na regulamentação das apostas eletrônicas. Dentro do governo, já se fala em tratar a questão das bets como a indústria do tabaco, restringindo a publicidade do setor.

Os prejuízos da jogatina devem consumir os dias que Lula passará no País. Clamores de associações e de entidades de todo tipo chegaram ao Palácio do Planalto reivindicando regras para os sites de apostas esportivas e outros. Até por que não era esperado, como disse há poucos dias, o presidente Banco Central, Roberto Campos Neto, um crescimento tão rápido no número de apostas e no valor médio do tíquete de transferência para as casas de apostas.