Na tentativa de tirar vantagem de Bolsonaro no Rio, Lula promete mais investimentos no Estado

RIO - Como parte de uma ofensiva para tentar reduzir a vantagem que o presidente Jair Bolsonaro (PL) teve no primeiro turno no Estado do Rio de Janeiro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de uma caminhada em Belford Roxo, nesta terça-feira, 11, e fez comício na Baixada Fluminense à noite - a agenda de campanha inclui ainda um ato com moradores de comunidades carentes no Complexo do Alemão, na quarta-feira, 12.

No primeiro turno, Bolsonaro teve quase 1 milhão de votos a mais do que o petista no Rio: 4.831.246 votos válidos (51,09%) contra 3.847.143 votos válidos (40,68%).

Nesta terça-feira, candidato do PT à Presidência prometeu retomar investimentos do governo federal no Rio, caso seja eleito em 30 de outubro. “Nós vamos voltar a governar o País e fazer com que o Rio de Janeiro receba investimentos e o respeito necessário do governo federal”, prometeu o ex-presidente ao lado do prefeito de Belford Roxo Wagner Carneiro, presidente estadual do União Brasil fluminense.

Waguinho tem forte influência sob o eleitorado evangélico da região e seu apoio é tido como estratégico pela campanha lulista. Ele também foi cobiçado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas optou por Lula.

Lula faz, com Ceciliano (à esquerda) e Waguinho, ofensiva na Baixada Fluminense Foto: Pedro Kirilos/Estadão

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano, candidato derrotado do PT ao Senado e um dos articuladores da adesão do prefeito de Belford Roxo, também participou do ato de campanha.

O petista afirmou também que pretende investir em programas de inclusão social. “Vamos voltar a fazer programas de inclusão social e pontos de cultura no Rio de Janeiro”, disse. “Vamos cuidar das cidades. É nas cidades que o povo briga por saúde, por educação e asfalto.”

À noite, ele afirmou que vai retomar o investimento no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), na construção civil e na indústria naval para gerar empregos. “A criação de empregos está ligada à política de distribuição de renda e a inclusão do povo no Orçamento. No nosso governo entregamos 13.800 obras do PAC. Vamos usar a agilidade da construção civil para gerar parte dos empregos que a sociedade civil precisa”, disse Lula durante comício em Belford Roxo.

O petista afirmou ainda que pretende investir na indústria de óleo e gás. “Vamos recuperar a indústria naval e de óleo e gás nesse País. Para mim, emprego é obsessão. Cabe ao Estado brasileiro tomar iniciativa e convencer a iniciativa privada a fazer os investimentos.”