No Sul, Bolsonaro derrota Lula no segundo turno para presidente; veja resultados

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o segundo turno das eleições 2022 e será o próximo presidente do Brasil. Mas, na Região Sul, a maioria dos eleitores votou em Jair Bolsonaro (PL). O atual presidente recebeu 9.672.666 votos, o que corresponde a 58,9% dos votos válidos. Já o petista obteve 6.750.233 votos, o que representa 41,1% dos votos válidos

A diferença entre Lula e Bolsonaro no Sul foi de 2.922.433 votos, ou 17,8%.

Resultado para presidente na Região Sul

Jair Bolsonaro (PL): 9.672.666 (58,9%)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 6.750.233 (41,1%)

Brancos: 274.484

Nulos: 409.069

Resultado para presidente no Paraná

Jair Bolsonaro (PL): 4.159.266 votos (62,40%)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 2.506.464 votos (37,60%)

Brancos: 95.553 (1,39%)

Nulos: 138.915 (2,01%)

Resultado para presidente no Rio Grande do Sul

Jair Bolsonaro (PL): 3.733.185 votos (56,35%)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 2.891.851 votos (43,65%)

Brancos: 122.456 (1,76%)

Nulos: 183.360 (2,65%%)

Resultado para presidente em Santa Catarina

Jair Bolsonaro (PL): 3.047.630 votos (69,27%)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 1.351.918 votos (30,73%)

Brancos: 56.475 (1,24%)

Nulos: 86.794 (1,91%)

No primeiro turno, Bolsonaro já havia ficado em primeiro lugar na região entre os candidatos, com 54,6% dos votos válidos (9.568.041 votos), enquanto Lula teve 36,8% dos votos válidos (6.449.380 votos). A diferença cresceu/caiu no segundo turno. Na primeira fase da disputa, Simone Tebet (MDB) apareceu com 4,7% dos votos, seguido de Ciro Gomes (PDT, 2,6%).