Novo confirma pré-candidatura de Deltan à Prefeitura de Curitiba

Nome ainda desconhecido na capital paranaense, Eduardo Pimentel é neto de Paulo Pimentel, ex-governador de Curitiba. Ele também contará com o apoio do governador do Estado, Ratinho Júnior, que é seu copartidário.

Na Câmara, Deltan aliou-se à base de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e contou com seu apoio. Em outubro, porém, deverá competir a prefeitura com Paulo Eduardo Martins (PL), ex-deputado federal, que ocupou a segunda posição no pleito ao Senado, em 2022, vencido por Sérgio Moro (União Brasil).

O União Brasil deverá lançar o deputado estadual Ney Leprevost, enquanto legendas mais à esquerda, como o PSB, o PDT e o PT indicarão, respectivamente, o ex-vice-prefeito da cidade Luciano Ducci, o deputado estadual Goura Nataraj e a deputada federal Carol Dartora.