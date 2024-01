Nunes elogia coronel Mello, mas diz que vice não está definido; Valdemar sugeriu outros três nomes

Em nota divulgada pela assessoria do PL, Valdemar Costa Neto disse que apresentou hoje uma lista de quatro candidatos em potencial ao prefeito. Além do coronel Mello, estão no páreo a delegada Raquel Gallinati, diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil e suplente a deputada estadual pelo PL, a vereadora licenciada Sonaira Fernandes, atual secretária estadual de Políticas para a Mulher do governo Tarcísio, e o deputado estadual Tomé Abduch, empresário e um dos fundadores do Movimento Nas Ruas. Os dois últimos são filiados ao Republicanos.

“Nunes está me surpreendendo, todo mundo quer ser vice dele”, escreveu o presidente do PL. “Vou levar o resultado da conversa para o Bolsonaro e, avançando, o prefeito vai discutir com todos os demais partidos da nossa frente ampla.”