O que David Almeida fez? Prefeito de Manaus responde a perguntas mais feitas sobre ele no Google

BRASÍLIA – Atual prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) tenta a reeleição no pleito deste ano. O político conta com a experiência em outros cargos públicos, como de deputado estadual por três mandatos e governador interino, para governar a capital do Amazonas por mais quatro anos.

PUBLICIDADE Apesar do tempo à frente da prefeitura de Manaus, “o que David Almeida fez” é uma das principais dúvidas dos moradores da cidade. O prefeito responde a essa e outras perguntas no quadro Joga no Google - Especial Eleições, do Estadão em parceria com o Google, e aponta realizações na área saúde como as mais importantes da sua gestão. “(Meu mandato) transformou a saúde básica de Manaus. Segundo o Ministério da Saúde, o programa Previne Brasil é o melhor programa de atenção básica”, afirmou.

David Almeida (Avante), prefeito de Manaus e candidato à reeleição Foto: Antonio Pereira

O Joga no Google - Especial Eleições traz as perguntas mais feitas pelos cidadãos de capitais do Brasil aos principais candidatos às prefeituras dessas cidades. Neste final de semana, o quadro foi a Manaus. Participam, além de Almeida, os deputados federais Amom Mandel (Cidadania-AM) e Alberto Neto (PL).

Lei a entrevista completa com David Almeida:

David Almeida já foi prefeito?

É o meu primeiro mandato. Fui governador interino. Três vezes deputado e presidente da Assembleia (Legislativa do Amazonas).

Quem é a namorada de David Almeida?

Eu tenho uma noiva chamada Izabelle.

Quem é a ex-mulher de David Almeida?

Minha esposa era uma professora chamada Lúcia Almeida, falecida no ano de 2019. Quando eu falo da minha mulher, eu me emociono, então, aguardem um pouquinho aí... Minha esposa faleceu de câncer em 2019. O nome dela era Lúcia Almeida. O meu amor.

Qual o partido de David Almeida?

Avante.

O que David Almeida fez como prefeito?

Transformou a saúde básica de Manaus. Segundo o Ministério da Saúde, o programa Previne Brasil é o melhor programa de atenção básica. Sete serviços oferecidos pela atenção básica, atenção primária. Na educação, nós alcançamos a melhor nota no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). É uma grande conquista. Nós temos, hoje, uma das maiores frotas de ônibus com ar-condicionado do Brasil, quase 43% dos ônibus da cidade de Manaus são com ar-condicionado que nós renovamos. Foram mais de 400 ônibus que nós compramos. Nós implementamos o passe livre estudantil para os alunos da rede municipal e estadual de educação. Nós somos a prefeitura que mais criou vaga na história da cidade de Manaus. Para que você tenha uma ideia, quando eu assumi tinham 5.100 vagas ofertadas em creche, fruto de trabalho de quatro prefeitos em 16 anos e, em três anos, eu criei mais 5.104 vagas. Hoje, eu tenho 10.208 vagas em creche na cidade de Manaus. Sou o prefeito que mais recapeou e recuperou ruas na infraestrutura aqui na cidade de Manaus. Estamos construindo viadutos, passagens de nível, melhorando a questão da mobilidade urbana na cidade de Manaus. O maior programa da história da cidade de Manaus de habitação, o maior programa da história da cidade de Manaus em regularização fundiária, o maior programa de recuperação de feiras e mercados da cidade de Manaus, dentre outras coisas que se eu for enumerar aqui a gente vai levar muito tempo.

Uma curiosidade...

Eu tenho trabalhado muito aqui na cidade de Manaus. Sou conhecido pelo trabalho e eu prego aqui a qualidade de vida. Na minha vida, no caso, eu sou atleta. Eu fui maratonista, meio-maratonista... Eu faço como Confúcio: “o exemplo arrasta”. Então, eu sou um corredor, instituí esse hábito aqui na cidade atraindo muitas pessoas para a prática desportiva para que na transversalidade a gente possa ter qualidade de vida. Eu prego a qualidade de vida através do esporte. Eu dou o exemplo. Eu sou um corredor. Acordo às madrugadas para me exercitar e essa é uma das minhas características: a parte da saúde e do trabalho.