Padilha confirma que União Brasil indicará Sabino ao Ministério do Turismo no lugar de Daniela

BRASÍLIA – O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou que o deputado federal Celso Sabino (PA) será a indicação do União Brasil para chefiar o Ministério do Turismo no lugar da ministra Daniela Carneiro. De acordo com Padilha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá com o presidente do partido, Luciano Bivar, e líderes da bancada para receber a indicação do parlamentar à pasta.

Em nota divulgada à imprensa, o ministro disse que, na conversa nesta tarde, o governo pôde esclarecer as “questões partidárias que motivam a troca no Turismo”. Segundo Padilha, Daniela demonstrou compreensão com a decisão da substituição. Além de Padilha, participaram do encontro Lula, Daniela e seu marido, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho Carneiro (Republicanos).

Ministro Alexandre Padilha divulgou nota nesta quinta-feira, 6, sobre reunião de Lula com Daniela Carneiro Foto: Wilton Junior/Estadão

“O presidente agradeceu a ministra pelo excelente trabalho feito pela recuperação do Turismo no Brasil e pela disposição dela de permanecer contribuindo com o governo no Congresso, com o protagonismo de ser a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro”, diz a nota.

O ministro afirmou que vai se reunir nesta sexta-feira, 7, com Lula para definir uma data para um encontro com o presidente e os líderes do União Brasil oficializando a indicação de Sabino. De acordo com ele, o deputado dará “continuidade ao trabalho pela recuperação de um setor tão importante para a geração de emprego e renda no Brasil”.

Segundo a reportagem apurou, o encontro a ser agendado por Lula deve contar com a presença Bivar, além do líder da sigla na Câmara, Elmar Nascimento (BA), o senador Davi Alcolumbre (AP) e Sabino. A reunião deve ocorrer nos próximos dias. A conversa, de acordo com interlocutores, é para aparar as arestas da negociação entre o governo e o partido.

Continua após a publicidade

Leia nota de Padilha na íntegra:

“Hoje, o presidente Lula e eu recebemos, no Palácio do Planalto, a minha colega Daniela Carneiro, acompanhada do prefeito Waguinho. Na conversa, pudemos esclarecer as questões partidárias que motivam a troca no Ministério do Turismo, e a ministra demonstrou sua compreensão com a decisão do governo.

O presidente agradeceu a ministra pelo excelente trabalho feito pela recuperação do Turismo no Brasil e pela disposição dela de permanecer contribuindo com o governo no Congresso, com o protagonismo de ser a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro.

O presidente Lula e eu nos reuniremos com o presidente e os líderes do União Brasil, em data a ser definida amanhã, para receber a indicação do deputado Celso Sabino, que vai liderar a pasta do Turismo, dando continuidade ao trabalho pela recuperação de um setor tão importante para a geração de emprego e renda no Brasil.”