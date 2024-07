PDT aprova indicativo de apoio à candidatura de Elmar Nascimento ao comando da Câmara

A reunião que selou o indicativo de apoio contou com a presença do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, do líder pedetista na Câmara, Afonso Motta (RS), do líder da Maioria na Casa, André Figueiredo (PDT-CE), e do senador Weverton (PDT-MA). Pelo União, estiveram presentes o dirigente nacional, Antonio de Rueda, o vice-presidente, ACM Neto, os ministros Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações) e o próprio Elmar.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já deu indicativos, nos bastidores, de que quer evitar Elmar no comando da Câmara. A interlocutores, Lula já demonstrou insatisfação com a relação próxima do deputado com o empresário Carlos Suarez, chamado de “rei do gás”. Além disso, Elmar é rival do PT na Bahia, principalmente do ministro da Casa Civil, Rui Costa. O parlamentar chegou a ser cotado para ocupar um ministério no governo, durante a transição, mas foi vetado pelos petistas.